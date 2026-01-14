Griselda Siciliani reaccionó al escándalo de Luciano Castro y las supuestas amantes: “Es demasiado todo”

Griselda Siciliani habló públicamente en medio del reciente escándalo que volvió a poner a Luciano Castro bajo la lupa tras los rumores sobre la aparición de una presunta tercera en discordia.

Luciano Castro habló de su romance con Griselda Siciliani.

Sin dar lugar a especulaciones sobre una crisis o ruptura, la actriz optó por despejar dudas y envió un mensaje contundente a Ángel de Brito para aclarar el panorama.

Esto fue lo que dijo Griselda Siciliani sobre Luciano Castro

En medio de versiones que en los últimos días hablaban de una posible separación definitiva, Griselda Siciliani aclaró que el hecho de estar en distintas ciudades no implica una crisis de pareja. “Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, explicó, y así descartó de forma tajante cualquier ruptura.

Además, la actriz destacó que atraviesa una etapa de intensa actividad laboral, motivo por el cual su agenda está especialmente ocupada y su atención centrada en lo profesional. “Yo arranqué ayer la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”, contó, y confirmó que se encuentra abocada a nuevos desafíos artísticos.

Griselda Siciliani. Foto: captura pantalla

Sin esquivar el revuelo mediático pero con un tono calmo, Siciliani admitió en LAM que la exposición no resulta fácil, aunque prefirió no sobredimensionar lo que sucede. “Así que es demasiado todo. Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, dijo con franqueza.

Para cerrar, la actriz llevó tranquilidad sobre la actualidad de la pareja y concluyó con una definición contundente que apunta a desactivar el escándalo: “Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.