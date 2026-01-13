La supuesta nueva amante de Luciano Castro es argentina y dueña de una reconocida marca: “Confirmado, hay audios”

Luciano Castro está en el ojo de la tormenta y no puede salir. Cuando ya estaba más que hablado y aclarado el asunto de la danesa que lo conquistó en Madrid, comenzó a tomar fuerza el rumor de una nueva amante.

Este lunes, Fernanda Iglesias adelantó que ya estaba dando vueltas un audio que le envió a una mujer a la que supuestamente le prometía que iba a “romper con Griselda Siciliani”. La periodista dijo que por el momento no contaba con el material que, en teoría, sería peor que el primero.

Este martes, Ángel de Brito habló también de una nueva mujer, mencionó audios y dijo que estaba confirmado. Pero fue un poco más allá: dio el nombre de quién se trataría.

“Cuando llegó, le gustó la dueña"

“Hoy le va a aparecer una nueva amante. Está confirmado, hay audios”, dijo De Brito. El periodista aseguró que la mujer en cuestión sería la dueña de la marca de ropa deportiva Body Sculpt. Si bien no precisó el nombre, es fácil encontrarlo: Valeria López.

Valeria López, dueña de Body Sculpt

“Habían alquilado esa casa (de la mujer) para la producción de la publicidad que hizo Luciano de un antialérgico. Cuando llegó, le gustó la dueña. La empezó a bombardear, no sé si por Instagram o por Whatsapp, no tengo ese dato", detalló.

“Entonces esto es parecido a lo de la española, nada más que acá no le habla en gallego, sino que le habla en castellano porque es argentina. Le mandó mensaje la primera vez y, en la segunda vuelta, se le metió en el dormitorio", sumó.

En la mesa enseguida pensaron en el mal momento que le toca vivir a Griselda Siciliani. “Porque un tiro al aire, bueno, pero esto...”, dijo Sabrina Rojas, ex de Castro.