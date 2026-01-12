Luciano Castro no aguantó y se quebró al hablar de su infidelidad a Griselda Siciliani: “Se puso a lagrimear...”

Luciano Castro es el protagonista del escándalo del verano luego de que salió a la luz su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven de 28 años cuando estuvo en Madrid por un viaje de trabajo. El actor vive momentos de extrema exposición por los audios que se filtraron y el estado de su relación con la actriz.

En medio de la polémica infidelidad, sus exparejas Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos, y Flor Vigna dejaron indirectas para Luciano y Griselda, ya que el patrón de engaño del actor se vuelve a repetir. Cabe recordar que fue infiel a sus exs con la actriz.

Griselda Siciliani habló sobre la infidelidad de Luciano Castro. Foto: web.

Si bien Griselda Siciliani habló del tema y confesó que seguían juntos, ahora fue Luciano quien habló en Puro Show sobre cómo se siente él y su pareja por la infidelidad que cometió en el viaje de trabajo.

Luciano Castro en Puro Show.

La angustia de Luciano Castro por su engaño a Griselda Siciliani

“Yo lo que estoy atravesando es una vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y grande. Por el simple hecho que bastardeé algo que no da lugar”, comenzó Luciano Castro. Luego el actor se mostró con angustia y reflexionó sobre sus errores: “Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo, que puede ser un programa o una explicación. Pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida“.

En ese sentido, el actor habló de cómo está su pareja y el daño que le causó la exposición: “Le dolió, por supuesto, aunque le molestó más. No se enojó, no grita, no hace el estereotipo de... Pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea. Y a mí, me deja en un lugar muy de meme, muy absurdo. A mí me da mucha vergüenza".

“Primero por volver a encontrarme en este lugar, está claro que porque muchas cosas que yo pensaba que tenía superadas o trabajadas, hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante, porque yo estoy realmente avergonzado", comentó arrepentido el actor.

Después de la entrevista, el notero de Puro Show reveló que Luciano Castro no está pasando un buen momento y se largó a llorar tras de cámara.

“Uno de los títulos más fuertes de la nota es que dijo que Griselda está enojadísima”, comentó el cronista en vivo.

Luego contó el detrás de escena que no se vio al aire sobre la angustia que vive el actor. “Después sobre el final, un detalle que yo observé cara a cara que quizá con los lentes no se nota, empezó a lagrimear un poco, no sé si lo podía contar. Una vez que terminó la nota medio que se puso a llorar un poquito”, reveló el notero sobre cómo está Luciano Castro.