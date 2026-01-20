Luciano Castro sigue en el centro de la polémica desde que salió a la luz su infidelidad a Griselda Siciliani en un viaje que hizo a Madrid por trabajo y conoció a una joven de 28 años en un bar. De a pocos se conocen nuevos datos de otros engaños y audios que mandó el actor a mujeres.

El actor habló en cámara, reconoció su error, lamentó los audios filtrados, como son los memes que se hicieron con su frase que mandó a la española “hola, guapa”, y lloró por el daño que causó a su pareja Griselda Siciliani. Mientras que la actriz decidió bajar su perfil y solo se limitó a decir que siguen juntos, aunque no se los ve públicamente.

Luciano Castro. Foto: web.

En medio del escándalo que sigue creciendo, se filtró un tweet de Natacha Jaitt, quien murió en 2019 en una escena confusa. Fue su hermano Ulises, el que recordó la frase que usó la famosa para hablar del actor, lo que ahora impacta por la polémica del momento y las infidelidades.

Qué dijo Natacha Jaitt sobre Luciano Castro en 2019

“Natacha sobre Luciano Castro (2019)”, escribió Ulises Jaitt en su cuenta de X en donde cita la frase que usó su hermana para definir al famoso el primer día del 2019.

Cabe recordar que Luciano estaba casado con Sabrina Rojas en ese momento. A quien también nombra Natacha en su mensaje en X.

“¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”, escribió Natacha Jaitt en 2019, fiel a su estilo polémico y sin filtros.

Las palabras de la famosa toman importancia en este momento en que Luciano Castro está, otra vez, en el foco mediático por sus infidelidades a su pareja Griselda Siciliani.