Salió a la luz la lista de mujeres que Luciano Castro habría intentado seducir en España

El revuelo por la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sigue generando impacto en el ambiente artístico, no solo en la Argentina sino también en España.

De acuerdo a lo que contó el periodista español Roberto Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, durante su estadía en el país europeo el actor habría intentado conquistar a varias mujeres, y no solo a una.

Una ex Gran Hermano expuso a Luciano Castro y contó que quiso conquistarla cuando estaba en pareja

“Hoy te voy a contar dónde conoció a Sara y dónde trabaja esta chica que se la vinculó a Luciano Castro. Brunch & Cake es el lugar queda en el barrio Salamanca de Madrid donde conoció a esta chica pero el problema es que hay más mujeres en esta historia”, relató Antolín.

Luego sumó más detalles: “Este lugar que te cuento queda en la calle Don Ramón de la Cruz, 58. Hay más mujeres en el exterior, hay más mujeres más precisamente en Madrid que fueron seducidas por el actor y te voy a dar el detalle. Luciano pensó que acá podía hacer de las suyas porque nadie lo conocía”.

Escándalo en España: afirman que Luciano Castro avanzó con más mujeres

Más allá del audio que se filtró y desató la polémica, trascendió que el actor habría avanzado también con otras mujeres durante su paso por España.

Luciano Castro confesó que se siente patético por los audios que se filtraron en donde coquetea con otra mujer que no es Griselda Siciliani. (Foto: web)

“Un tipo como Luciano se tiene que nacionalizar español, acá tienes tu casa amigo. Él quería hacer todo de manera exprés y hay un listado de mujeres que intentó abordar Luciano y fue en el mismo lugar que te acabo de mencionar”, señaló el periodista español.

Para cerrar, fue aún más contundente: “Yo tengo un listado de más de ocho mujeres que Luciano intentó seducir y Castro tuvo suerte que ninguna era argentina de las que intentó seducir. Él pensó que el supermercado y este lugar de comida que te cuento son los sitios que él eligió para seducir chicas”.