Salió a la luz cuál es el vínculo entre Wanda Nara y Natasha Rey, la supuesta amante de Mauro Icardi

Pica y se extiende la polémica con el video íntimo de Mauro Icardi debido a la suposición del vínculo entre Wanda Nara, L-Gante y Natasha Rey. Por esa razón, el escenario resultaría ser más turbio de lo que parece a simple vista.

Cuál es el vínculo entre Wanda Nara y Natasha Rey

Antes de que la supuesta amante de Mauro Icardi expusiera por Instagram el video íntimo del deportista, el periodista Facu Ventura habló sobre la conversación que tuvo con la influencer uruguaya y, entre tanto, salió a relucir el nombre de Wanda Nara.

Concretamente, Facu se refirió al supuesto chat de Natasha con Icardi que ella mostró: "Media hora antes de subir la supuesta historia del chat, me había dicho que no llegó a tomarle captura porque Mauro había borrado el mensaje y que no tenía otras pruebas. Hasta que mágicamente apareció“.

Después, el profesional mencionó que Natasha Rey anteriormente dijo que, en la polémica del Wanda Gate, es claramente Team Wanda Nara.Y, por si fuera poco, en el Instagram de la modelo se evidencia cierta relación de ella con L-Gante.

Ángel de Brito expuso las polémicas que existen sobre la supuesta amante de Mauro Icardi.

En esa misma línea de tiempo, el presentador de “LAM”, Ángel de Brito, mencionó en Instagram que Natasha subió más de 20 mil seguidores luego de apuntar contra la expareja de Wanda Nara, lo cual llevó a los cibernautas a concluir que Rey solo querría ganar atención y fama con el drama ya existente.

Ángel de Brito sobre la atención que consiguió la supuesta amante de Mauro Icardi.

Aunado a ello, Ángel también destacó algunas polémicas pasadas en donde Cande Lecce asegura que Wanda Nara le habría pedido que ensucie a Mauro. Y, en otro escándalo que no pasa desapercibido, De Brito mostró como Natasha se posicionó a favor del médico condenado Anibal Lotocki.

Wanda Nara y Natasha Rey estarían vínculadas.

Continuamente, la cuenta en Instagram @chismeconveneno develó que Wanda Nara y Natasha Rey se habrían atendido con el mismo estilista en varias oportunidades.

Y, por su parte, Facu Ventura ató algunos cabos sueltos en Instagram, concluyendo así que Mauro Icardi le habría mandado el video íntimo filtrado a Wanda Nara, no a Natasha Rey como se asegura.

Facu Ventura habló en Instagram sobre el video íntimo de Mauro Icardi.

En ese sentido, Graciela Alfano mencionó la conversación privada que sostuvo con la China, en donde se habló de la relación que tendría Wanda Nara con Natasha Rey.

“El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023, no se lo mandó a esa señorita. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean la supuesta infidelidad”, aseguró Alfano en el programa “Las Mañanas con Andino”.

Lo cierto es que las sospechas sobre el vínculo que tendría Wanda Nara con Natasha Rey crecen cada vez más en la web, esto debido a las inconsistencias que ha dicho la supuesta amante de Icardi y la grabación que mostró que parecería ser enviada por la hermana de Zaira Nara.