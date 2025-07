Mientras Mauro Icardi se reincorpora a los entrenamientos del Galatasaray en Turquía y Eugenia la China Suárez pasa tiempo de calidad con su hija mayor, Rufina Cabré, surgió un nuevo escándalo. Las miradas se posicionaron nuevamente sobre la pareja debido a un chat que filtró la modelo e influencer, Natasha Rey.

El chat que metería en aprietos a Mauro Icardi con la China Suárez

Recientemente, la modelo e influencer Natasha Rey, con más de 35 mil seguidores en Instagram, se hizo presente dentro de dicha aplicación con una foto sobre su persona y, en esta, escribió: “Si fue así con ella, también lo será contigo”. Esto, refiriéndose a la China Suárez.

Sumado a ello, Natasha colocó de fondo una famosa canción de Cazzu titulada “Con Otra”. Ahora bien, tras haber despertado la curiosidad de sus seguidores en Instagram, la influencer compartió el supuesto mensaje que Mauro Icardi le habría escrito estando con la China Suárez.

Natasha Rey, posible tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Tal como se aprecia en la primera imagen adjuntada dentro de este artículo, toda la supuesta conversación con Mauro Icardi está eliminada o, en su defecto, censurada. Únicamente se leen estas palabras que habría escrito el futbolista: “Video para activármela”.

Luego, sobre la imagen, Natasha se burló de cómo habría accionado Mauro Icardi mientras la China Suárez se encuentra en la Argentina y él en Turquía. Concretamente, la también Miss Costa América escribió varias frases que dicen: “La última Cocacola”, “Te la hacen culera”, “Ah, pero yo miento”, “Que yo hago show ja. Fui mujer, sé lo que se siente. No por la que está, sino por W” y “Hay más wey”.

Como es de suponer, después de haber hecho tal revelación, en las redes sociales se hicieron eco de la noticia y los cibernautas inmediatamente mencionaron que el chat sería falso, puesto que los iconos que saldrían en la parte superior de cada conversación sostenida en Instagram, no están dentro del supuesto chat de Natasha con Icardi.

No obstante, el periodista Facu Ventura comunicó en las historias de su Instagram que Natasha estaría mintiendo. Puntualmente, escribió: “Media hora antes de subir la supuesta historia del chat, me había dicho que no llegó a tomarle captura porque Mauro había borrado el mensaje y que no tenía otras pruebas. Hasta que mágicamente apareció”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, el hijo de Luis Ventura sumó un dato no menor sobre la influencer: “Natasha aclaró que es team Wanda, me contó que es amiga de L-Gante y me dio a entender que no se banca a la China”.

Mauro Icardi se hizo presente en Instagram y la China Suárez lo apoyó.

Mientras que las especulaciones al respecto se expanden por la web, Mauro Icardi compartió en Instagram fotos de sus entrenamientos con el Galatasaray y, la China Suárez mostró su apoyo con un llamativo like.