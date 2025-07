Natasha Rey mostró la prueba y filtró el video íntimo que le envió Mauro Icardi: “Yo no miento...”

La historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue sumando escándalos mediáticos. La pareja del momento que comenzó su relación de manera polémica, vive instantes de tensión luego de que una mujer acusó al futbolista de engañar a la actriz y aseguró que tenía pruebas.

Natasha Rey es una modelo e influencer uruguaya que está en el ojo de la tormenta por contar los mensajes íntimos que le mandó Icardi. “Si fue así con ella, también lo será contigo”, fue una de las primeras historias que publicó en su cuenta.

Natasha Rey, posible tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

A esa le sumó la canción “Con otra” de Cazzu, en la publicación se ve el supuesto chat que compartió con Icardi, en donde se lee el mensaje que le dejó el futbolista: “Video para activármela”.

Esto fue lo que respondió la China Suárez ante las acusaciones de infidelidad a Mauro Icardi.

Luego de escándalo, Mauro contó su versión de la historia y acusó a la modelo de mentirosa. “¿Esta sería mi supuesta amante o a la que le mando mensajes? jajajajajaja. Qué raro, porque nunca le acepté los mensajes y me mando videitos desnuda gratis. Muy poco creíble”, escribió el futbolista con una foto del chat con la modelo.

A esto se sumó la China Suárez, ya que compartió el mismo posteo de su novio y agregó picante: “Pero al menos le hubieras aceptado los mensajes, baby”.

La supuesta amante de Mauro Icardi estalló de bronca y filtró fotos privadas

El escándalo no quedó ahí, y a las pocas horas Natasha volvió a la carga y aseguró que tenía fotos íntimas de Mauro Icardi. “Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él. En breve te contesto, mi amor. Todo trucho. Lo mismo hiciste con la China, la negabas”, escribió la modelo.

La supuesta amante de Mauro Icardi estalló de bronca y filtró fotos privadas

“En breve muestro tu minipe**, las fotos que me mandaste”, agregó en la amenaza que le hizo a Mauro.

Más tarde, Natasha siguió y compartió una foto explícita del futbolista. “Zorro y zorra, tal para cual. Bye. Retráctense porque no paro”, amenazó la modelo con seguir filtrando mensajes.

La supuesta amante de Mauro Icardi estalló de bronca y filtró fotos privadas

Antes, Natasha le habló a la China Suárez por la intimidad de Mauro: “Para vos, rompehogares. ¿Contame, no tiene un arito en forma de argolla en el pepito? Tú sabes que sí, yo también“.

“Yo nunca miento. Siempre dije la verdad en todo, si no, no me meto, pero para vos, cornuda. Me la dedicó. ¿Me la dedicó a vos o a mí, chin chin, made in China?. Todo empezó porque él borró algo. En fin, se terminó”, escribió picante la modeo antes de filtrar la foto de Mauro Icardi.