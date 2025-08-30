Salió a la luz cómo fue el íntimo encuentro de Juana Repetto y Sebastián Graviotto tras su separación: “La invité a comer y...”

El viernes por la mañana, Juana Repetto confirmó a través de sus historias de Instagram que está esperando a su tercer hijo. Tras los rumores que señalaban a Sebastián Graviotto como el padre del bebé, el sobrino de Silvia Süller salió a aclarar la situación y reveló detalles al respecto.

“Se agranda la familia, se viene el cuarto“, expresó el padre de Lupe (8), hija de una relación previa a su casamiento con Juana.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto. (Instagram)

Sebastián Graviotto habló sobre el encuentro que tuvo con Juana Repetto

En conversación con Andrea Taboada, el instructor de ski relató cómo fue su apasionado reencuentro con la actriz: “En estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó”.

En diálogo con Intrusos, remarcó: “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”.

Como Juana había bromeado con que cursaba tres meses de embarazo, poco después de anunciar su separación del padre del corazón de Toribio y biológico de Belisario, Graviotto salió a poner las cosas en claro.

Al hablar de su vínculo con Juana Repetto, Sebastián Graviotto concluyó: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

El llamativo reencuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto tras su separación: “Se los vio...”

Claro que el embarazo mencionado no fue planeado, pero tanto Sebastián Graviotto como Juana Repetto recibieron la noticia de la mejor manera y decidieron tener al bebé en camino, aunque no estén juntos como pareja.

Cabe mencionar que Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en abril, después de haber convivido como pareja 7 años. Fruto de ese amor nació Belisario y ahora viene en camino otro bebé que les recordará la conexión que en su momento tuvieron.

La actriz le respondió a los que la criticaron por estar sentimental.

Por su parte, Juana también es madre de Toribio, pero este nació por inseminación artificial con donante anónimo y, en cuanto a Sebastián se refiere, él también tiene una hija aparte llamada Lupe, fruto de su antigua relación.