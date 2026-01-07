Sabrina Rojas rompió el silencio y habló por primera vez sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “No me sorprende”.

Este martes, desde Puro Show, Fernanda Iglesias dio a conocer una información vinculada a Luciano Castro y sostuvo que el actor habría tenido algunos encuentros con una joven de 28 años durante un viaje laboral a España.

Según relató la panelista, Castro, quien actualmente está en pareja con Griselda Siciliani, habría conocido a la mujer en un restaurante de Madrid en noviembre y, a lo largo de su estadía en la ciudad, se habrían visto en más de una ocasión.

Fernanda aclaró además que la joven desconocía tanto la popularidad como la situación sentimental del actor. “A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos”, detalló Iglesias en el programa de El Trece.

El vínculo continuó de manera intermitente, aunque con el paso de los días fue el actor quien intensificó el contacto. “Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla”, relató la panelista.

También sumó un dato clave sobre el contexto en el que se dieron esos encuentros. “Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda”, detalló Iglesias.

Por último, Fernanda aseguró que la historia tuvo un giro inesperado. “La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque festeja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata”, concluyó.

Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas tras la infidelidad de Luciano Castro

Luego de que se difundiera la información, desde A la Tarde fueron en busca de la palabra de Sabrina Rojas, expareja de Luciano Castro y madre de dos de sus tres hijos, quien en distintas oportunidades habló públicamente sobre las reiteradas infidelidades del actor durante su matrimonio.

Lejos de mostrarse sorprendida, Sabrina se mantuvo al margen del tema y dejó en claro que no se siente involucrada en la situación. “No soy yo la que tiene que hablar del tema, yo no tengo nada que ver”, expresó en primer lugar.

Sin embargo, también deslizó que la noticia no le resulta inesperada. “A mí nada me sorprende, claramente, pero no tengo mucho más para decir”, agregó con firmeza.

En ese contexto, el notero destacó que Rojas ya había abordado el tema previamente en el streaming que realiza en Bondi, donde contó que suele recibir información vinculada a Castro, aunque prefiere no involucrarse. Según explicó, al no ser ya su pareja, elige mantenerse al margen y dejar pasar ese tipo de comentarios.