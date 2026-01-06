Las “indirectas” de Sabrina Rojas tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas le puso pimienta a uno de los primeros chismes fuertes del verano, que involucra nada menos que a su exmarido Luciano Castro. Fernanda Iglesias afirmó que el actor habría tenido un “desliz”, siéndole infiel a su actual pareja, Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Cabe destacar que desde el primer momento de la relación entre Castro y Siciliani, la conductora de Pasó en América dijo que la protagonista de Envidiosa le escribía a su entonces pareja, incluso cuando estaban esperando un hijo.

Ahora le tocó el rol de espectadora, cuando otra historia de infidelidad envuelve a Castro pero, esta vez, la víctima es Siciliani. Según Iglesias, el actor fue en noviembre a hacer teatro en Madrid, salió a un bar y "vio a una chica despampanante de 28 años”.

“Se la empezó a chamuyar. A la chica le parecía medio grande, pero le dio bola. Él le dijo que estaba solo trabajando en Madrid, la invitó a su obra de teatro, la invitó a su casa, y se la chapó en la calle. Quedaron en volver a verse, y se pasaron los teléfonos”, contó, pero aseguró que ese beso fue todo lo que hubo, aunque el actor se mostró insistente para “tener algo más”.

Las punzantes frases que compartió Sabrina Rojas

Luego de que el rumor se viralizara, Rojas compartió una serie de historias que muchos tomaron como dardos venenosos y directos en contra de los dos.

El picante posteo de Sabrina Rojas

Así las cosas, Rojas se despachó con una serie de sugerentes mensajes. “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”, dijo, en lo que se leyó como una reflexión sobre cómo resultó haberse separado del galán.

En otra historia, la rubia se tomó una selfie y escribió un mrdaz mensaje. “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”, subrayó. Por último, cerró con: “Digas lo que digas, eres lo que haces”.