Roña Castro apuntó contra MasterChef Celebrity y habló de favoritismos: “Wanda elige quién se queda”.

Las tensiones y cuestionamientos en torno a MasterChef Celebrity sumaron un nuevo testimonio crítico. En esta oportunidad fue Roña Castro quien, tras convertirse en el primer eliminado del reality, habló en Intrusos y expuso un detrás de escena que volvió a poner bajo la lupa el accionar del jurado, los supuestos favoritismos y el clima interno del programa. Sus dichos se conocieron poco después de las declaraciones de Esteban Mirol, quien también había manifestado incomodidades similares.

El "Roña" Castro confesó que usó a su bebé para pasar 100 mil dólares en la aduana de EEUU

“En todo el reality hay favoritismos”, disparó Roña, visiblemente molesto, y apuntó de lleno contra el jurado. De acuerdo con su experiencia, el trato no habría sido igual para todos los participantes: “Una cara de ort*… ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros”. En ese sentido, aseguró haberse sentido destratado y dejó en claro que no se trataba de una situación aislada.

Esto fue lo que dijo el Roña Castro sobre MasterChef Celebrity

El exboxeador fue aún más allá y recordó compromisos que, según contó, nunca se concretaron. “A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, tanto Wanda como los jurados. Todavía estoy esperando”, expresó, dejando al descubierto una decepción que trascendió lo televisivo y tocó de lleno su labor social.

Al referirse a su salida temprana del certamen, Roña explicó que no fue solo una eliminación, sino también una elección personal. “Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Era terrible estar ocho horas”, señaló, y reveló que durante la primera jornada llegó a grabar 11 horas. “Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos”, agregó, marcando diferencias con otros participantes.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un emotivo momento en "MasterChef Celebrity". (Instagram @wanda_nara).

Uno de los tramos más duros de su relato estuvo vinculado al vínculo con el jurado. “Hay maltratos”, afirmó sin rodeos, y recordó que ya se habían producido situaciones tensas con otros concursantes: “Primero fue con Ventura, después con Mirol”. De ese modo, sus palabras reforzaron una serie de críticas que comienzan a repetirse desde distintas voces.

Además, Roña deslizó una sospecha que generó impacto: “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi”. Si bien aclaró que comprende el vínculo previo entre ellos, subrayó que “tiene que ser igual para todos”.

Por último, contó que desde la producción le ofrecieron volver al programa a través del repechaje, pero decidió no aceptar. “Me ofrecieron volver, pero no quise entrar”, concluyó, dejando en claro que su paso por MasterChef Celebrity quedó atravesado por el desgaste y la desilusión.

Así, las declaraciones de Roña Castro se suman a una cadena de cuestionamientos que, lejos de disiparse, parecen abrir un nuevo foco de debate sobre lo que ocurre en el reality más allá de lo que se ve en pantalla.