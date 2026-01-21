MasterChef Celebrity sigue su curso con los participantes que avanzaron en la competencia o volvieron en el repechaje, mientras que los que quedaron afuera cuentan su experiencia dentro del juego y opinan de sus favoritos. Wanda Nara es la conductora de esta edición que atrapa al público. Los jurados son Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Esteban Mirol fue uno de los concursantes que se fue en las primeras semanas del certamen de cocina. El periodista no se mostró conforme y más de una vez habló en desacuerdo sobre el rol tanto de la conductora como de los chefs expertos. Tras volver en el repechaje, y quedar fuera, volvió a opinar y sacó a la luz varias internas.

El periodista está enojado por ser eliminado del repechaje y en diálogo con Intrusos contó que se sintió “maltratado” por los tres jurados, y que Momi Giardina, exparticipante, tuvo que ir a tratamiento psiquiátrico por lo que vivió en el programa.

La tremenda denuncia de Esteban Mirol contra MasterChef Celebrity: “Eso es discriminación”

Esteban Mirol reveló las internas de MasterChef Celebrity

“Lo que siento que me hicieron me parece mal. Porque aceptaron que yo vuelva y ellos, en definitiva, buscaban vengarse… quedaron mal”, comentó Esteban Mirol sobre su participación en el repechaje.

“Para mí fue una gran desilusión ver a un chef internacional calificando algunos platos de cierta manera. Ahí yo dije: ‘¿Y esto qué es?’. Porque yo entré para el show y para divertirme, pero cuando me di cuenta de que para algunos platos se ponían exquisitos y con otros, para la joda...me pregunté: ‘¿Por qué no es joda para todos?”, expresó el periodista sin nombrar a nadie, pero dejando indirectas a Martitegui.

“Ya que todo era tan divertido, yo decía: ‘Ya que todo es show y divertido, vamos a hacer show’, pero hubo maltrato”, agregó con enojo el comunicador.

En la misma línea, el periodista reveló que varios participantes sintieron lo mismo y tuvieron consecuencias por los malos dichos del jurado. “Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron. A Momi (Giardina) también le pasó; esto es algo que se dijo públicamente. No es algo que no se vio o que no se publicó, pero ella terminó en la psiquiatra. Eugenia (Tobal) también se fue”.

“Yo no tenía ningún problema, pero todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire, por eso estoy hablando. Yo durante esos dos días de repechaje, puse la mejor onda y está demostrado”, cerró tajante Esteban Mirol sobre su experiencia en el certamen.