Mauro Icardi y Wanda Nara reconciliados: “Vamos a ser familia para siempre”

En un momento donde los rumores hablaban únicamente de peleas y lejanía, una declaración de Wanda Nara cambió el foco de atención sobre su vínculo con Mauro Icardi. La conductora utilizó sus redes sociales para aclarar que la situación actual con el futbolista no es tan conflictiva como se especula. Lejos de los reproches, la mediática decidió mostrar una faceta mucho más conciliadora respecto al padre de sus hijas.

Mauro Icardi, lejos de su familia rosarina.

La confirmación de este nuevo presente llegó mediante una interacción con sus seguidores de Instagram. Allí, la conductora de “MasterChef” respondió diversas dudas sobre su vida cotidiana, pero fue una consulta sobre el delantero la que generó un impacto inmediato. Sin dar vueltas, la empresaria aprovechó para hablar con total franqueza sobre la dinámica que mantiene hoy con el círculo íntimo de sus hijos.

Wanda habló.

Diálogo fluido y un pacto de familia

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo“, reveló Wanda, destacando que la comunicación con Icardi ha mejorado notablemente. Aunque admitió que no siempre coinciden en sus opiniones, subrayó que lo más importante es el bienestar común. Con una frase contundente, sentenció el futuro de su relación con el futbolista: ”Vamos a ser familia para siempre“.

Además de hablar sobre su vínculo con Icardi, la mediática dejó una definición tajante sobre su futuro sentimental. Ante la pregunta de si volvería a pasar por el altar, la rubia fue irónica y descartó de plano un nuevo casamiento. Aseguró que no tiene interés en repartir bienes nuevamente y que, en caso de querer sellar un compromiso, preferiría algo simbólico como una ceremonia frente al mar.

Este ida y vuelta en redes sociales volvió a poner a la pareja en el centro del debate público, demostrando que cualquier movimiento de Icardi o de su entorno sigue captando la atención de todo el país. Al margen de las diferencias pasadas, el mensaje de Wanda confirma que la prioridad absoluta es mantener la armonía familiar.