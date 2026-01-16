Se supo quién juntó firmas en Masterchef para que no se sume Yanina Latorre: “Ella cuenta todo... y todo no se cuenta”

Yanina Latorre participó de algunos programas de Masterchef Celebrity reemplazando a Maxi López, quien debió viajar a Suiza para esperar a Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson.

Wanda y Yanina en MasterChef. Foto: captura pantalla

Durante su estadía en el programa pasó de todo: fiel a su estilo, incomodó con preguntas a todos sus compañeros, incluida a Wanda Nara. En ese marco, la conductora soltó al pasar que uno de los participantes intentó juntar firmas para evitar la llegada de la panelista.

El comentario quedó como una broma al pasar, pero en las últimas horas se supo que efectivamente sucedió, aunque con nulo éxito: Yanina Latorre estuvo en el certamen y revolucionó el clima tranquilo que reinaba.

Qué pasó con las firmas para evitar que Yanina ingrese a Masterchef

Claudio “Turco” Husain visitó a Grego Rosselló y a la China Ansa en el streaming que reacciona al reality. En ese marco, confesó que no estaba de acuerdo con el ingreso de la panelista. “No hacía falta Yanina acá, creo que Maxi le erró”, se sinceró el exjugador.

“¿Por qué sentías que estaba de más?“, inquirió Rosselló. ”Ella tiene un programa que cuenta todo... y todo no se cuenta", explicó. “Salía de acá y estaba desesperada por contar todo, porque se le notaba en la cara”, sumó.

“¿Vos creés que Wanda no quería que se sumase?“, quiso saber Grego. Y fue entonces cuando se destapó el asunto de las firmas. ”Wanda me firmó, la única que firmó. Mis compañeros me dejaron solo. Junté una sola firma pero dije ‘bueno, es la de la jefa’ por ahí era pesadita esa, viste. Pero no tuve éxito: Yanina estuvo en el programa", recordó resignado.