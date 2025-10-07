Robertito Funes Ugarte contó la verdad del brutal ataque que sufrió en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela

En días pasados, Robertito Funes Ugarte fue agredido en la marcha pacífica que organizaron con el fin de alzar la voz por el triple crimen de Florencio Varela. Tras vivir aquel momento de suma tensión, el periodista se sinceró.

El también presentador habló con Yanina Latorre durante la más reciente emisión de SQP y, entre tantos temas abordados, contó la verdad de lo que vivió el día en el que unas feministas lo acorralaron mientras él cubría la marcha para la Nación+.

Roberto Funes Ugarte

El aterrador testimonio de Robertito Funes Ugarte sobre la agresión que sufrió

En principio, Robertito Funes Ugarte explicó: “Yo los sábados, además de hacer mi propio programa, hago periodismo de exteriores con móviles. Yo fui a cubrir la marcha en la Avenida 9 de Julio y ya venía medio caldeada”.

Luego, el periodista siguió con el relato: “Yo estaba con mi compañero, con mi camarógrafo, y ahí noté como cierta hostilidad de unos fotógrafos que estaban encapuchados y que tenían una banda negra en los brazos”.

Incluso, el presentador recordó: “Había uno que me pegaba patadas y patadas”. En ese sentido, Robertito afirmó: “Entrevisté al abuelo de Brenda (una de las víctimas) y yo ya notaba un lenguaje tenso por parte de una de las chicas feministas que estaban en el grupo cercano”.

Lejos de dar por concluido el relato, Funes Ugarte profundizó en los hechos y dijo: “Decían que no las representaba. También, Había otra chica que fue amedrentada y al camarógrafo le quitaron los cables”.

Minutos más tarde, Robertito se refirió de forma puntual a sus agresoras: “Eran grupos feministas menores, pero eran muchas. En un momento, me empiezan a insultar y ya me empiezan a acorralar. Llego a uno de los kioscos cerca del Congreso y una de las mujeres del Kiosco me dijo: ‘No vengas porque nos van a hacer pelotas’. Yo ya ahí, me vi acorralado”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Robertito Funes Ugarte específico: “Las feministas que estaban ahí trastocaron todo. Una mujer me empezó a golpear y a patear. Me escupían. Me tiraban patadas a los pies. Es la primera vez que me pasa esto”.

También, Robertito aseguró que la mamá de una de las víctimas fue quien lo ayudó a salir de esa situación, pero que, en efecto, algunas de las mujeres feministas que se sumaron a la marcha que sería pacífica, lo agredieron por ser libertario.

A pesar del terrible momento que vivió, el periodista concluyó: “No tuve miedo, me mantuve siempre firme. No reaccioné a lo que pasaba”.