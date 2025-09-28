Escándalo en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela: echaron a Roberto Funes Ugarte y publicó un duro descargo en las redes

El cronista Roberto Funes Ugarte, conocido en medios como “Robertito”, sufrió una agresión mientras cubría para La Nación+ la multitudinaria movilización en reclamo de justicia por las jóvenes asesinadas en Florencio Varela. El episodio ocurrió durante la tarde, cuando terminó estallando un enfrentamiento entre sectores de la marcha y otras personas presentes.

La movilización en la Ciudad de Buenos Aires se realizó para pedir justicia por la brutal muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez; la causa y el seguimiento judicial del caso atraviesan la agenda pública y convocaron a agrupaciones feministas, familiares y ciudadanos que reclamaron medidas y respuestas.

Según el propio periodista, relatado en historias publicadas en Instagram, fue increpado, empujado y hasta arañado por quienes lo rodearon. “Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar”, aseguró.

Roberto Funes Ugarte

El movilero aseguró además que, tras el discurso de uno de los familiares de las víctimas, un sector de la marcha lo comenzó a señalar y a pedir que se retire: “Me gritaron ‘facho’ y otra cantidad de cosas”, contó. En su relato sostuvo que hubo “infiltrados” que se aprovecharon de un reclamo doloroso para generar el disturbio y obligarlo a retirarse.

Las imágenes que compartió en redes mostraron el momento tenso y, según él, la intervención de familiares cercanos a las víctimas: Funes señaló que la hermana de Brenda del Castillo lo auxilió y consiguió contener a quienes lo agredían hasta que la policía lo escoltó fuera de la zona.

El acto masivo se desarrolló mayormente en forma pacífica, aunque tuvo momentos de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad; la agresión al periodista fue uno de los hechos que se viralizaron en redes durante la noche. Varios videos y publicaciones reproducen el cruce y alimentaron el debate sobre la presencia de “infiltrados” y la seguridad de los profesionales que cubren la movilización.

Qué dijo Robertito Funes Ugarte luego de que lo echaran de la marcha

Roberto Funes Ugarte

En su descargo, Funes Ugarte pidió no perder el foco sobre la razón de la marcha y el reclamo por justicia por Brenda, Morena y Lara y solicitó que “no se infiltre la violencia” en un reclamo que nació por un crimen que conmociona al país.

“Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. (…) Me empezaron a agredir e insultar”, escribió y explicó en sus historias de Instagram. “Esta mujer trans me agrede de esta manera y arruina una marcha pacifista en contra de la violencia... Esto es mi denuncia”, publicó el cronista al tiempo que acompañó el texto con videos del episodio.