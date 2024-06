Quien sería el nuevo novio de Nahir Galarza

El caso de Nahir Galarza fue uno de los más destacados durante 2017 y 2018. Tras seis meses de juicio y cambio en la estrategia de la acusada, la joven fue condenada a cadena perpetua, siendo la primera vez que un adolescente tenía este tipo de sentencia.

Ahora bien, casi siete años después del delito, el nombre de Nahir volvió a destacarse por un factor particular: comenzó un noviazgo con un chico que conoció en la cárcel.

Cómo comenzó la nueva historia de amor de Nahir Galarza

La historia de la pareja comenzó en las clases de Programación Informática que ofrece la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) dentro de la prisión. En ese entorno, Nahir Galarza conoció a Ayala.

“Se llama Ayala. Se conocieron porque comparten las clases juntos (...) Cuando ella se cruza para acá, charlan y toman mate juntos”, destacó una fuente de la Unidad de Varones 1 a la revista GENTE.

Seguidamente, de acuerdo con la abogada de Galarza, la relación es genuina y cuenta con un estricto protocolo para las visitas. “Para que él ingrese al penal de mujeres o ella se traslade al de varones, por fuera de las clases, tiene que haber una autorización judicial (...) Hay todo un protocolo que va desde el punto de vista psicológico y llega hasta el aspecto médico”, aseguró la defensa de la entrerriana.

Finalmente, unas vecinas confirmaron el proceso de visitas que padece la joven. Sin embargo, reconocieron que Nahir Galarza no daba la impresión que estuviera privada de libertad.

“A Nahir la vimos salir varias veces, y yo hace unos meses la crucé en el Hospital San Martín, adonde la llevaron para atenderse. Si la ves, no podés creer que está presa. No parece. Me llamó la atención eso, que está impecable. Una diosa”, aseveraron los vecinos.

¿Este sería el primer novio de Nahir Galarza desde la cárcel?

La nueva relación de la condenada no ha sido la única en la cárcel. Durante San Valentín, la joven pasó la festividad con un español que fue a visitarla con un ramo de rosas y un oso de peluche.