Quién es Virginia Pérez, la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa y que estaría cerca de entrar a Gran Hermano

Hace unas semanas se conoció que ya comenzaron los castings presenciales para la nueva edición de Gran Hermano 2023. Ahora, desde el ciclo de Ángel de Brito aseguraron que Virginia Pérez Antonelli, la joven que aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a Fernando Báez Sosa, podría estar a punto de hacer su debut en la televisión en este reality.

Fue a través de la cuenta verificada del programa, El Ejército de LAM, donde dieron a conocer la situación en la que se encuentra la joven con respecto al reality. “Ya está pasando varios estadios en el casting de GH. Virginia fue quién le hizo RCP a Fernando Báez Sosa”, escribieron en Twitter.

Quién es Virginia Pérez, la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa y que estaría cerca de entrar a Gan Hermano Foto: Twitter/elejercitodelam

En los comentarios algunos usuarios le dejaron un mensaje de apoyo a Virginia esperando que llegue lejos en esta nueva edición del reality. Por el momento, la joven no ha confirmado ni negado esta información.

Quién es Virgina, la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa

Ella fue una de las primeras en ver lo que ocurrió con los golpes que terminaron en la muerte de Fernando, pero cuando observó la desesperación de los amigos al no tener respuesta, se acercó y aplicó sus conocimientos de RCP para intentar reanimarlo. Sin embargo, no pudo hacer nada producto del gran daño que le habían causado los ocho rugbiers que lo golpearon salvajemente.

"Cuando me remonto a aquella noche espantosa me parece que fue hace pocos días", declaró un año después del crimen. Foto: Instagram/

En una entrevista con el diario Clarín, un año después del crimen, reveló que su vida “cambió en todo sentido” después de lo ocurrido. “Desde mi estado de ánimo, pasando por situaciones estrés, ataques de pánico, hasta miedo de salir a la calle. En carne viva notaba mis cambios físicos y psicológicos, pero también me sentía trastornada y obsesiva. No me reconocía, estaba alerta y muy paranoica a que no le pasara nada a nadie en la calle”, describió en aquella oportunidad”, describió.

Actualmente estudia producción audiovisual. Foto: Instagram/

Pasado el tiempo, también reveló que debió hacer terapia por lo que ocurrió aquella noche, como también por el hostigamiento que recibía en redes sociales, acusándola de “querer ganar fama” por dar entrevistas en los medios de comunicación.

Actualmente, la joven regresó a sus actividades y pudo avanzar en su vida profesional, donde empezó a desarrollarse como actriz, como así también continuó estudiando en la UADE para estudiar producción audiovisual.