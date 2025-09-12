Quién es la mamá de Nicolás Occhiato: la canción que le dedicó Miranda

Durante las últimas horas, el nombre de Nicolás Occhiato lideró las tendencias en las redes sociales por una broma que ideó su compañero, Martín Garabal y, posteriormente, ejecutó Miranda.

El hecho en cuestión se originó en el programa Nadie dice nada, transmitido por Luzu TV. De acuerdo con el momento que se vivió en vivo, Ale Sergi y Juliana Gattas visitaron el canal de streaming de Nicolás Occhiato y, durante su estadía, lo sorprendieron con una interpretación inédita de la famosa canción Perfecta.

Nicolás Occhiato, conductor de "Nadie dice nada" en Luzu TV. (Captura)

La canción que Miranda le dedicó a la mamá de Nicolás Occhiato en vivo

Como bien se mencionó antes, la ocurrencia ideada por Garabal dio paso a que Miranda empezara con la entonación de la canción Perfecta en vivo.

Tal como se aprecia en el video y, sin que Nicolás Occhiato sospechara nada, Miranda cantó el siguiente verso: “Tan pronto yo la vi, no pude reprimir, el amor a primera vista no funciona en mí, después de verla comprendí, que no estaría tan mal, salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral”.

Aunado a ello, el equipo de producción del programa proyectó en la pantalla chica, imágenes de la mamá de Nicolás Occhiato, mientras que, en simultáneo, Miranda seguía cantando: “Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá, que es un milfón, me aproveché de que no me pagabas tanto, te fui descansando, y la agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, la seguí viendo, no lo podía parar, cuando caímos en lo que estaba pasando, la seguí besando y fue”.

Juliana Gattas y Ale Sergi, de Miranda!

Completamente impactado por la situación, Nicolás Occhiato pidió en reiteradas ocasiones que le habilitaran el micrófono para reaccionar ante la broma, pero la producción debía esperar a que Miranda cerrara con el siguiente verso: “Tu mamá, no necesito más, la adoraría, aunque complique lo laboral, es que ella es perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Qué de papel cambié? Eras mi jefe y ahora eres mi bebé, es que esto es perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé... Michi”.

Como es de suponer, todos los presentes bromearon con el momento, menos Nicolás Occhiato que parecía estar un tanto disgustado por la broma que le dedicaron.

Igualmente, el video se viralizó en las redes sociales y, el nombre de Nicolás Occhiato empezó a resonar con fuerza en las tendencias, debido a la reacción que este tuvo al momento de ser sorprendido con la broma que le hicieron en vivo.