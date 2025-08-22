Quién es el nuevo novio de Jesica Cirio vinculado a la política: “Es bastante fachero”

Después de haberse separado oficialmente de Elías Piccirillo, quien actualmente se encuentra encarcelado, todo parece indicar que Jesica Cirio encontró el amor al lado de un empresario argentino.

Durante la más reciente emisión de “Puro Show”, Fernanda Iglesias fue quien se encargó de dar la noticia en cuestión. Y, en ese contexto, no solo habló sobre el aspecto del nuevo amor de Jesica Cirio, sino que, además, reveló el nombre del hombre que habría conquistado a la modelo.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo el día de su boda.

Quién es el nuevo novio de Jesica Cirio: cómo se llama y a qué se dedica

Para entrar en tema, Fernanda Iglesias primero anticipó que su fuente capturó infraganti a Jesica Cirio: “Los vieron yendo juntos al gimnasio y ahí empezaron a hacerse preguntas. Y averiguando y averiguando bueno, se puede decir que son novios. O si no quieren novios, porque novios, es verdad, es una palabra muy grande y muy fuerte, o muy grande y muy pesada, se puede decir que están saliendo, o que están empezando algo, o que están empezando a conocerse. Cualquiera de las fórmulas son válidas”.

Luego, Fernanda empezó a referirse de forma puntual al nuevo amor de Jesica Cirio: “Este muchacho tiene unos 44 a 45 años, un hijo de 18, y es bastante fachero. Como decirlo, es un hombre que les gusta a muchas mujeres”.

Por si fuera poco, Iglesias comentó que quien habría conquistado el corazón de Jesica Cirio tiene negocios en Argentina: “Bueno, es empresario. Mal económicamente no está. Y no, porque es dueño de un supermercado mayorista que, por ejemplo, acaba de abrir una sucursal gigante en la zona de Tigre. Y a partir de ese supermercado es que logró tener conexiones con la política”.

Por último, pero no menos redundante, Fernanda finalmente reveló el nombre del hombre en cuestión: “El trabajó o tuvo mucha llegada a dos personas muy importantes, se podría decir de todos los últimos gobiernos. Estoy hablando de Daniel Scioli y también de Pepe Scioli. Se llama Nicolás Trombino y es el novio de Jésica Cirio”.

Así está hoy Chloe, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde, a sus 7 años.

De esa manera, se dio a conocer la identidad de quien, en estos momentos, estaría saliendo con Jesica Cirio. Claro que, todas las miradas se enfocarían en la vida de Nicolás, por los escándalos que la modelo protagonizó con sus anteriores parejas (Elías y Martín Insaurralde).