Desde la cárcel, Elías Piccirillo reveló aquello que Jesica Cirio tanto habría ocultado: “No se dio el plan”

Tras las múltiples especulaciones que se han dicho al respecto, Elías Piccirillo rompió el silencio y habló, puntualmente, de su vínculo con la conductora y modelo, Jesica Cirio.

Es importante señalar que, el empresario fue entrevistado desde el penal de Ezeiza, donde está recluido desde marzo, por la causa que investiga una presunta operación ilegal contra Francisco Hauque.

Elías Piccirillo rompió el silencio desde la cárcel

Durante la charla telefónica con “A la Tarde”, programa que emite América TV, Elías Piccirillo primero se refirió a la inesperada ruptura con Jesica Cirio. Concretamente, el empresario dijo: “Nos separamos de común acuerdo. Las cosas no estaban yendo bien entre nosotros y decidimos tomar caminos diferentes”.

No constante, Elías dejó entredicho que la confianza es una parte fundamental de cualquier relación, por lo cual, cuando esta se pierde, un matrimonio podría destruirse de la noche a la mañana, como ocurrió en su caso con Jesica Cirio.

Después, ante los señalamientos que apuntaban sobre la boda repentina entre él y Jesica Cirio, Elías Piccirillo reveló la información que tanto se había privatizado: “No hay ningún arreglo económico, realmente estuvimos enamorados, nos casamos y buscamos una familia. No se dio el plan o el sueño que tuvimos y tomamos caminos diferentes”.

Con tales palabras, Piccirillo descartó el supuesto beneficio económico que Jesica Cirio tendría si se casaba con él y, a su vez, confesó que ambos pretendían formar una familia que se pudiera sostener a largo plazo.

En otro sentido, el equipo de “A la Tarde” mencionó que Jesica Cirio no ha salido a defender a Elías en esta situación y, mientras él seguía al teléfono, respondió: “No es lo que todos piensan o consideran, entiendo el morbo, pero no es lo que se imaginan. Ella es una persona real, honesta. Hay una familia atrás. Y los medios no ayudan a descubrir una verdad muchas veces”.

Por último, pero no menos importante, Elías confirmó que, legalmente, con Jesica Cirio está divorciado: “Sí, estamos divorciados. Con papeles”, dijo. Es decir que, el matrimonio en cuestión duró menos de un año.