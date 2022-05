El Chavo del Ocho es una de las series de comedia más vista en los paises hispanohablantes. Aunque hace ya varias años dejó de grabarse, la tira sigue en los corazones de muchos que crecieron viéndola y que incluso le trasmitieron esa pasión a sus propios hijos.

VILLAGRAN cargó duro contra Chespirito.

En estos días la serie volvió a dar de que hablar, cuando entrevistaron a “Quico” Villagrán, quien hoy tiene 78 años en un programa de televisión. En el, reveló los tratos de Doña Florinda para con él y también con Roberto Gómez Bolaños (el chavo).

El Chavo y Kiko

Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron una relación durante la grabación de la serie, aunque durante la entrevista el aseguró el actor riendo: “Yo no anduve con Doña Florinda, ella anduvo conmigo, que es diferente, ja. No es común, pero no me lo creían”.

Pero no todo fue risas, el actor también contó que fue acosado por ella: “Le dije ‘yo no quiero nada contigo’. Se puso mala y le dio un ‘patatús’. Chespirito se acercó y me dijo: ‘Mantenete en tu posición’

Cómo era la relación entre Doña Florinda y Roberto Gómez Bolaños

“Cuando tuve que quitármela de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños y le dije: ‘Mira, ya le dije varias veces que terminemos’. Y me dijo: ‘Ahorita que vamos a grabar, dile que vas a andar con ella para que se vea obligada a quedarse’. Era un día de grabación de El Chavo del 8. Ese día respiré aire puro”.

Estuvieron casados por 10 años hasta el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños.

Para finalizar el artista aseguró que la actriz: “Golpeaba a Roberto Gómez Bolaños. No lo dejaba hablar, casi no oía”.