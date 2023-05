¿Qué pasó en “Loft”? De la salida de Guillermina Valdés y Brenda Gandini a la palabra de Cande Molfese

El nuevo canal de streaming “Loft”, encabezado por la pareja de actores Cande Molfese y Gaston Sofrtitti, lanzó al público hace un poco más de un mes el programa “1113″. Sin embargo, el futuro del programa se vio complicado por un sorpresivo cambio: las actrices Guillermina Valdés y Brenda Gandini abandonaron inesperadamente el programa que había tomado vuelo hace poco tiempo.

Los actores, líderes del canal, revelaron en el programa “socios del espectáculo” ciertos detalles sobre este giro: “La mejor, las dos son personas con una agenda repleta de cosas, tienen hijos y tener una obligación de hacer un programa diario, es un compromiso inmenso. Era una posibilidad desde que empezamos a negociar”.

“También tiene que ver un poco con el día a día del proyecto. Te das cuenta el tiempo que te lleva y el desgaste porque no es sencillo”, explicó Gastón y la ex Violetta agregó: “Y el formato te permite también hacer cambios y no es tan grave. Estamos encontrando un nuevo grupo”.

Guillermina Valdés y Brenda Gandini en el programa "1113" Foto: web

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli continúan sus vidas por separado pero en el mismo edificio

A pesar de haber tomado caminos separados, la modelo y el conductor continúan residiendo en la lujosa Torre Le Parc, ubicada en el barrio de Palermo. A pesar de la extrema comodidad para seguir con la crianza de su hijo en común, Lorenzo, la actriz reveló sus deseos de mudarse.

En una reciente entrevista con “Socios del espectáculo”, Guillermina reveló que le queda poco tiempo viviendo en la prestigiosa torre. En continuación, la actriz afirmó: “en algún momento alguno de los dos se va a mover”.