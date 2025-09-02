¿Puede quedar libre? El giro en la causa de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi tras la condena a 19 años de cárcel

Julieta Prandi logró justicia tras años de lucha. El pasado 13 de agosto, la modelo volvió a la vida cuando el tribunal de N° 2 de Campana leyó la sentencia definitiva de Claudio Contardi, el exmarido de la famosa y quien fue denunciado por abuso sexual y violencia de género durante su matrimonio de casi dos décadas.

El empresario y exmarido de la modelo fue sentenciado a 19 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”. El largo proceso judicial al que se enfrentó Julieta Prandi logró la detención inmediata de Contardi, con quien tuvo a sus dos hijos.

“Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz", expresó totalmente emocionada la modelo el día que logró justicia.

Julieta Prandi vs. Claudio Contardi. Foto: captura pantalla.

A casi tres semanas de estar detenido, se conoció la estrategia que inició Contardi con su abogado para lograr rever los 19 años de prisión a los que fue condenado.

Según revelaron, en las últimas horas, el exmarido de Prandi a través de su abogado, Fernando Sicilia, pidió la nulidad del juicio con el que fue condenado. Como fundamento, Contardi manifiesto que tenía “dudas” respecto de los testimonios como la labor de los jueces que llevaron la causa.

Julieta Prandi. Foto web.

El cambio en la causa de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi tras la condena

El periodista Mauro Szeta informó en su cuenta de X: “El ex de Prandi apeló la condena, pidió la nulidad del juicio y denunció estado de indefensión”.

Asimismo, el periodista mostró el escrito que presentó el abogado y los puntos que no tuvieron en cuenta en la sentencia. Según el escrito, Contardi no contó con el derecho a ser juzgado por un jurado popular, que se aplica para delitos graves.

El giro en la causa contra Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi tras la condena

Al igual que no tuvo una audiencia personal prevista en el Código Procesal Penal Bonaerense, y no contó con tiempo necesario para la presentación de su defendido.

En referencia a los testigos, el letrado señaló que la sentencia no brinda detalles sobre los hechos de los que se los acusa, por lo que no permite una defensa adecuada. De igual manera, denuncia que no se contaron con pericias oficiales para quienes brindaron testimonio en el juicio.