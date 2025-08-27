A dos semanas de la condena a Claudio Contardi, Julieta Prandi anunció una feliz noticia: “Les quiero compartir...”

Julieta Prandi logró rehacer su vida y volver a apostar al amor tras el tormentoso matrimonio que vivió con Claudio Contardi. La modelo está en el centro de la escena mediática por su lucha contra su exmarido y la sentencia definitiva a 19 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

El empresario fue detenido de inmediato tras leerse la condena el 13 de agosto en el tribunal N° 2 de Campana. El día que quedará marcado para siempre en la memoria de Julieta Prandi por lograr un poco de justicia después de 20 años de sufrimiento en su matrimonio con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos.

“Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz", expresó la modelo el día que se conoció la sentencia.

Julieta Prandi comenzó su nueva vida y comparte en redes sociales cómo son sus días rodeados de su familia y amigos, y de trabajar de lo que más le gusta. Es por eso que realizó una publicación para contar el nuevo logro y se mostró emocionada.

Hace un año, la modelo publicó su primer libro de nombre “Yo tendría que estar muerta”, en donde relató los años de sufrimiento que vivió con su exmarido.

Ahora, la famosa reveló su nuevo logro: “En marzo del año pasado publiqué mi primer libro, una novela basada en hechos reales con la editorial Orlando Books (...) Hoy, con mucha emoción, les quiero compartir que sale la segunda edición de mi libro, ya que se agotaron todos”.

“A partir del 27 de agosto van a poder encontrarlo nuevamente en todas las librerías del país y en la tienda (online). Que esta historia siga despertando vidas. Lucía y yo, les damos las gracias”, agregó la modelo en la publicación.

El día que anunció que su libro salía a la venta, Julieta Prandi escribió: “Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. ‘Yo tendría que estar muerta’, va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable. Te invito a adentrarte en esta odisea de resiliencia y esperanza”.