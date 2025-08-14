Julieta Prandi se desahogó con un desgarrador escrito tras la brutal condena a Claudio Contardi: “El disparo no es mortal...”

Durante las últimas horas, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Contardi. Luego de que se hiciera oficial lo dictaminado por la Justicia, la actriz se desahogó en Instagram.

Puntualmente, Julieta Prandi compartió, en la ya referida red social, el video donde establecen la condena en cuestión y, al pie de este, dejó un conmovedor escrito donde principalmente habla del calvario vivido a causa de Claudio Contardi.

El desahogo de Julieta Prandi tras la condena de Claudio Contardi

En principio, Julieta Prandi escribió: “Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida, hasta el día de hoy, pasaron cinco años”.

Luego, Julieta Prandi destacó cómo se sometió a la mirada pública para visibilizar lo que vivió con Contardi: “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme”.

Por lo antes referido, Julieta Prandi destacó: “Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia”.

Asimismo, Julieta Prandi agradeció a los medios, por hacerse eco de la denuncia que interpuso contra Claudio Contardi: “Gracias a los periodistas que incansablemente estuvieron reflejando los hechos y relatando este juicio que tiene que marcar un antes y un después en materia de violencia de género”.

Julieta Prandi se refirió a la condena de Claudio Contardi.

También, la actriz aclaró: “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir, pero no obtuvieron justicia, y por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron. Hoy 13 de agosto del 2025 ya ‘Soy la dueña del viento’”.

Aunado a ello, Julieta Prandi hizo referencia a los 2 hijos que tuvo con Contardi: “La lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cual yo tomé coraje de hacer todo esto”.

Además, Julieta Prandi agradeció a su equipo de abogados, a su familia y a Emanuel Ortega, quien es actualmente su pareja: “Gracias al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida”.

Julieta Prandi. (Gentileza Clarín/Guillermo Rodríguez Adami)

Después, para cerrar su desahogo, Julieta Prandi completó el posteo con las siguientes palabras: “Y si el disparo no es mortal, caigo parada y al final, pude arrancarme el traje que usa la presa ideal. Fui ausencia y fui la oscuridad, silencio ardiendo de ansiedad. Hoy soy dueña del viento. Ya no tu presa ideal. Ya no tu presa”.