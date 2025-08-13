Escándalo por el juicio de Julieta Prandi: el motivo por el cual Claudio Contardi despidió a su abogado tras la condena a 19 años de cárcel

Luego de ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, Claudio Contardi quedo detenido en el acto. No obstante, el equipo de prensa, ubicado en el Tribunal de Zárate-Campana, intentó abordar al letrado del empresario, pero este se desligó del caso.

En principio, cuando se leyó el veredicto del TOC N°2, llamó poderosamente la atención que Claudio Nitzcaner, abogado de Claudio Contardi, se levantó del asiento en el que se encontraba y, simplemente, salió del lugar visiblemente alterado.

Después, en cuanto a Claudio Contardi se refiere, el empresario llegó 10 minutos antes de que leyeran el veredicto final de su condena y no se percibió ningún gesto de dolor, angustia o preocupación. Por lo que se cree que ya habría, mentalmente, aceptado el peor escenario tras la demanda que inició Julieta Prandi en su contra.

Las primeras imágenes de Claudio Contardi al ser trasladado a la cárcel donde pasará su primera noche preso

Por parte de Julieta Prandi, la actriz llegó demorada a la audiencia final del veredicto, por lo que no pudo estar presente cuando Claudio Contardi escuchó que pasaría 19 años en prisión debido al abuso sexual con acceso carnal agravado que ejerció contra su persona.

Qué pasó con el abogado de Claudio Contardi después de la condena establecida

Tras haber escuchado la lectura pertinente por parte de la Justicia argentina, el equipo de prensa abordó a Claudio Nitzcaner a las afueras del lugar, pero este no reaccionó de la mejor manera e, incluso, reveló que ya no es abogado de Claudio Contardi.

Las primeras imágenes de Claudio Contardi al ser trasladado a la cárcel donde pasará su primera noche preso

Más exactamente, el entonces abogado de Claudio Contardi primero se refirió a la condena del que era su defendido y expresó: “No tengo la menor idea de por qué fue detenido. A él se le negó toda la prueba... ¿por qué? Pregúntenselo al Tribunal”.

Luego, Nitzcaner aclaró que él no estaba al frente del caso de Contardi desde el principio, por lo cual, desconocía los procesos que se hicieron previo a su llegada.

Por último, pero no menos redundante, el que era defensor de Claudio Contardi dijo: “No tengo la menor idea sobre el lugar en el que pasará la noche. Hablen con él, no voy a responder nada y ya no lo estoy representando”.

Antes del dictamen del TOC N°2, se pensó que Nitzcaner había renunciado al caso, pero de acuerdo con los hechos transcurridos durante la lectura del dictamen, todo parecería indicar que fue el propio Claudio Contardi quien despidió a su abogado.