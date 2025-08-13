El día más importante para Julieta Prandi es hoy cuando el juez leyó la sentencia definitiva a su exmarido y padre de sus dos hijos Claudio Contardi, quien está acusado de violencia de género y abuso sexual por parte de la modelo. Este miércoles 19 de agosto se conoció el veredicto final en el Tribunal de N°2 de Campana.

Antes de conocerse la sentencia de la Justicia, la modelo se mostró acompañada de su familia y su pareja. Al igual que pidió a los jueces que determinen una “sentencia ejemplificadora” contra su exmarido.

“Quiero que pague los años que me robó de vida y el maltrato que padecí. Quiero que pague con la cárcel, es la única manera de saldar este dolor. Espero una Justicia digna que esté a la altura. Demostrémosles a las víctimas que si denuncian van a tener paz. Está en manos de los jueces. Quiero irme a mi casa y que este individuo esté preso. Se trata de mi integridad y también es el ejemplo que le tienen que dar a todas las víctimas de violencia”, expresó la modelo antes de conocerse la sentencia final.

El veredicto final del tribunal de Campana leyó el fallo que determinó 19 años de prisión para Contardi por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima con una serie de hechos reiterados”. La querella había solicitado 50 años, mientras que la fiscalía 20 años.

Julieta Prandi.

No obstante, el tribunal determinó 19 años y fue detenido inmediatamente al finalizar la lectura de la sentencia judicial.

Julieta Prandi llegó al tribunal tras la lectura de la sentencia: así reaccionó

La modelo llegó después de la lectura del veredicto final acompañada de su pareja Emanuel Ortega. Al llegar al tribunal se abrazó con su familia y quebró en llanto.

Según registraron en TN, la modelo se abrazó con sus abogados Fernando Burlando y Javier Baños por la condena que pone fin al calvario que vivió en su matrimonio con Claudio Contardi.

Julieta Prandi se descompensó tras la lectura de la sentencia. Foto: captura pantalla

Asimismo, captaron el momento en que la modelo se descompensó por el shock que le generó la noticia y debieron asistir médicos. “Está bien Julieta, es más un problema emocional que otra cosa. No le dimos nada, en estos casos no les damos nada. Está contenta por la condena”, aseguró un médico a TN.

Por su parte, el exmarido de la modelo fue esposado y se lo llevaron por otra puerta ni bien se leyó la condena definitiva.