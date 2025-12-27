Preocupación por la salud de Silvina Scheffler: la ex de Nito Artaza se encuentra en terapia intensiva por una grave patología.

El estado de salud de Silvina Scheffler, expareja de Nito Artaza y recordada ex participante de Gran Hermano, despierta una fuerte inquietud. Desde hace más de una semana se encuentra internada en terapia intensiva y su condición es delicada.

La información fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers, quien a través de sus redes sociales compartió detalles sobre el difícil cuadro que atraviesa.

Qué patología tiene Silvina Scheffler

“La profe y ex de Nito Artaza está internada en terapia intensiva por leptospirosis. Hace una semana que se encuentra en la Clínica Bazterrica, muy débil, y debe recuperar y estabilizar los riñones”, escribió Flowers, generando una fuerte preocupación y encendiendo las alarmas entre sus seguidores.

Además, el periodista brindó detalles sobre el cuadro que la afecta y explicó en qué consiste la enfermedad. “La leptospirosis es una patología producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros”, precisó, sumando información clave para comprender el diagnóstico.

Silvina Scheffler alcanzó notoriedad pública tras su participación en Gran Hermano, donde fue apodada “la profe” por su trabajo previo como profesora de gimnasia. Luego de su paso por el reality, desarrolló una carrera en el teatro de revista, ámbito en el que conoció a Nito Artaza, con quien mantuvo una relación sentimental durante varios años.

Su nombre volvió a aparecer en la agenda mediática en el marco de la filtración de los videos de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. En ese contexto, Scheffler fue mencionada después de que la periodista Guadalupe Vázquez afirmara que Artaza le habría gestionado un cargo en el Estado como asesora en el Senado, función que, según indicó, aún desempeñaría.

Mientras tanto, y en medio de la preocupación por su delicado cuadro de salud, ni familiares ni personas de su entorno más cercano emitieron comunicados oficiales. Se aguarda que en las próximas horas pueda haber información sobre su evolución.