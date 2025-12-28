Preocupación por la salud de David Kavlin: sufrió dos infartos y fue operado de urgencia

David Kavlin es un periodista y conductor argentino de radio y televisión. En las últimas horas, su salud causó extrema preocupación tras conocerse que sufrió un infarto en el club donde realizaba actividad física el sábado por la mañana.

El reconocido periodista que ganó un Martín Fierro en la última edición fue trasladado de urgencia en una ambulancia en donde sufrió un paro cardíaco. Luego, al llegar a la clínica Trinidad de San Isidro tuvo otro infarto y fue operado de urgencia.

David Kablin atraviesa un delicado estado de salud. (Facebook David Kavlin)

Qué se sabe sobre la salud de David Kavlin

La información fue dada por la cuenta de X de @ejercitodelam y reposteada por su conductor Ángel de Brito. “David Kavlin sufrió un infarto en su club a la mañana. Lo trasladaron de urgencia en una ambulancia y sufrió en ella un paro cardiaco”

“Llegó a la Trinidad de San Isidro y tuvo otro infarto. Lo operaron de urgencia y le colocaron un stent y está fuera de peligro”, agregaron en la misma información desde LAM.

Preocupación por la salud de David Kavlin

La noticia generó preocupación por la salud de uno de los periodistas más importantes de la televisión del último tiempo. Hasta el momento, se sabe que está estable tras la cirugía de urgencia que le hicieron.

Sus allegados y familiares aún no hablaron del estado de salud del periodista.

David Kavlin ha sido noticia este año por ganar el premio Martín Fierro como “mejor panelista de la televisión abierta” y al subir al escenario a recibir el galardón realizó un discurso emotivo contra el antisemitismo. Al igual que publicó su libro “(Nos gritan) Judíos de Mierd*”.

En sus redes sociales publicó una historia hace unas horas sobre su libro. Luego no se supo ninguna información sobre el conductor del noticiero de Canal 9.