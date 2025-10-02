Ángel de Brito confesó de qué trabajaba antes de ser famoso y dejó a todos en shock: “Aunque no se note...”

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más populares de los medios de comunicación y con una influencia indiscutida en el periodismo como entre los famosos y la audiencia. El conductor de LAM es palabra autorizada al momento de revelar información de la vida de figuras públicas. A pesar de su extrema exposición diaria, poco se sabe de su vida personal.

Ángel de Brito y una foto que indignará a Wanda Nara. Foto: captura pantalla

A lo largo de los años, Ángel fue creciendo desmesuradamente en los medios de comunicación, comenzó su carrera como notero, panelista, después tuvo su programa en Magazine, formó parte del jurado de El Bailando y llegó a LAM, que cumplió 10 años marcando la agenda de la televisión.

Tanta es su popularidad que en redes sociales tiene miles de seguidores con los que comparte datos de su rutina o interactúa con la caja de preguntas con sus seguidores. Fue por ese medio, que el conductor de LAM contó cómo era su vida antes de saltar a la fama o trabajar en la televisión.

Ángel de Brito, presentador oficial de LAM.

Ángel de Brito confesó de que trabajaba antes de estar en televisión

En su clásico “Ángel responde” un seguidor le preguntó: “¿cuál fue tu primer trabajo?“. Ante esto, el conductor de LAM reveló sin problemas detalles de su vida antes de llegar a la televisión.

“Profesor particular. Por eso mi paciencia”, comentó Ángel de Brito con humor sobre su temperamento a la hora de llevar adelante el programa, en el que muchas veces las panelistas discuten entre ellas.

Cabe recordar que hace unos años, el periodista de LAM contó en su programa su profesión: “No soy traductor, sí profesor. La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”.

Si bien el famoso periodista comparte seguido esa dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, en general no revela datos de su vida privada como es su marido o su familia, que nadie conoce sus nombres.