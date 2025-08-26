Preocupación por la salud de Claudia Villafañe: chocó y se golpeó la cabeza

Claudia Villafañe es una empresaria y famosa argentina que fue la esposa de Diego Maradona, y es madre de sus dos hijas Dalma y Gianinna. La cocinera generó preocupación cuando se supo que chocó en la mañana de este martes en el barrio porteño de Núñez.

En el programa Puro Show dieron a conocer que pasó con la famosa. Según revelaron, la empresaria chocó su auto en la avenida Guillermo Udaondo a la altura de Puente Labruna. El accidente fue después que Claudia realizó una maniobra, es decir, intentó doblar en U.

Asimismo, en el programa revelaron que la famosa presentó una lesión leve en la cabeza y se retiró del lugar por sus propios medios a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

En cuanto a la conductora del otro rodado resultó ilesa, según manifestó el informe policial. El hecho fue calificado como un choque menor con heridos leves y no se registraron complicaciones en el tránsito de la zona.

“Claudia Villafañe (exesposa de Diego A. Maradona) realizó maniobra indebida con su rodado particular, colisionando levemene con otro rodado”, señaló el informe policial.

“Avenida Udaondo altura Puente Labruna. En relación con la imputada, presenta lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por medios propios a sanatorio”, indicó el informe.

Al ser consultada por Marina Calabró, la exesposa de Diego Maradona expresó: “Fue un choque nada más”. De igual manera, al comunicarse con el periodista Guido Záffora, Claudia comentó: “Estoy bien”.

Según contaron los periodistas, la cocinera se dirigió por sus propios medios a la guardia del Sanatorio Los Arcos que se encuentra en la zona y está acompañada de su pareja.

Por otro lado en TN, revelaron que Claudia Villafañe habría efectuado un giro en “U” en un sector no permitido, lo que provocó el impacto contra un vehículo que pasaba por la zona.