Preocupación por la salud de Caramelo, el perro de Gran Hermano, tras la viralización de una foto

La última edición de Gran Hermano sigue dando de qué hablar mientras los exparticipantes asisten a numerosos eventos, fiestas, programas de televisión y otros compromisos. En febrero de 2023, la producción del programa sorprendió a los jugadores con dos integrantes nuevos: Mora y Caramelo, dos cachorros hermanos que fueron rescatados.

Si bien fue toda una novedad para los hermanitos, debieron hacerse cargo de los animales e incluso muchos aseguraron que querían quedárselos. Aunque los usuarios de las redes sociales protestaron a viva voz que finalizado el programa los separen, Romina Uhrig se quedó con Caramelo, mientras que Marcos Ginnochio hizo lo propio con Mora.

Marcos y Mora. Foto: Telefe

Muchas fueron las críticas que recibieron los participantes por separar a los perros, aunque el ganador del programa siempre demostró estar dispuesto a darle un hogar a los dos, no así Romina. Ya que ninguno dio el brazo a torcer, los cachorros disfrutan de su nueva vida, cada uno en un lugar distinto del país.

Caramelo y Mora en la casa. Foto: Telefe

Romina Uhrig fue duramente criticada por el estado de Caramelo

Ocurre que Ángel de Brito compartió en sus historias una preocupante foto de Caramelo y Romina Uhrig salió a aclarar lo sucedido luego de la acusaran de maltrato animal. “Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien. Le habíamos hecho un video e hicieron una captura. Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado”, comenzó diciendo la exdiputada en diálogo con Estamos a tiempo extra (NET).

La foto de Caramelo que despertó la polémica

Caramelo, el perro de Gran Hermano que adoptó Romina Uhrig, en una reciente imagen publicada por la "hermanita". (Instagram @romina_uhrig).

“La primera y la segunda foto son de cuando apenas los bañamos. Sale así despeinado porque tiene pelito de bebé. Ya es así su pelo, me lo dijo la doctora”, aseguró Romina. “Él está feliz, lo amamos un montón. Yo me encuentro tranquila y no entiendo por qué la gente está llena de odio”, sostuvo Uhrig sobre los malos comentarios que recibe.