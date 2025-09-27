Preocupación por el repentino accidente que sufrió una de las hijas de Wanda Nara: “Todo va a estar bien”

En días pasados, Wanda Nara realizó una llamativa publicación en las redes sociales que, como es de suponer, causó mucha preocupación. Esto debido a que, mediante la foto compartida a través de las historias de Instagram, se pudo apreciar que una de las hijas que tuvo la empresaria con Mauro Icardi se lesionó la mano.

Tal como se observa en la segunda fotografía adjuntada, se trata de Francesca Icardi, quien apareció en la foto junto a Wanda Nara y su hermano mayor, Valentino López. En la imagen referida, la menor de edad tenía inmovilizada la muñeca y parte de su mano con un yeso.

El reencuentro de Maxi López con los hijos que tuvo con Wanda Nara y el fin de los rumores

Tras realizar aquella revelación, Wanda Nara no se refirió de manera directa al accidente que sufrió la menor, pero sobre la foto compartida en Instagram escribió: “Todo va a estar bien. Los amo”.

Por su parte, las abogadas de Mauro Icardi contaron que el futbolista no tendría contacto con sus hijas (Francesca e Isabela) por lo cual, este tampoco sabría lo que le ocurrió a su pequeña.

Después de las múltiples especulaciones que se hicieron al respecto, Laura Ubfal contó en el piso de LAM lo que le ocurrió a Francesca Icardi en la mano, pero sin entrar en detalles por los conflictos legales que tienen sus padres con la sobreexposición de su imagen en los medios.

La hija de Wanda Nara y Mauro Icardi se lesionó.

Más exactamente, la periodista informó que Francesca se lesionó la mano jugando al voley y, como ya se apreció en algunas fotografías filtradas en la web, esta fue llevada a la guardia por Wanda Nara y Martín Migueles, la nueva pareja de la mediática.

Cuándo será la operación de Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara

De acuerdo con la información que ofrecieron a través de LAM, Valentino López será operado este sábado 27 de septiembre debido a una grave lesión que sufrió en los ligamentos cruzados.

En ese contexto, Laura Ubfal acotó que, tanto Maxi López como Wanda Nara, estarán presentes para apoyar al hijo que tienen en común en esta delicada situación.

Incluso, Laura mencionó que los premios Martín Fierro se llevarán a cabo el lunes 29 de septiembre, pero debido al estado en el que se encontrará Valentino, se desconoce si Maxi López hará acto de presencia en la ceremonia referida o se quedará junto a su hijo.