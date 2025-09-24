Maxi López subió una foto íntima de Wanda Nara y reveló la llamativa apuesta que hicieron: “Me debes una...”

Wanda Nara es la figura pública más mediática del país y todo lo que pasa con su vida genera repercusiones. La famosa supo tener un conflicto mediático y judicial con Maxi López durante años. Ahora, la expareja hizo las paces y no dudan en mostrar su buena onda tanto en las decisiones de sus hijos como en las actividades que comparten.

El exfutbolista vive en Suiza con su esposa Daniela Christiansson, su hija Elle y el bebé que espera la modelo. Sin embargo, este fin de semana, López volvió al país para visitar a su tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Wanda Nara.

Otro de los motivos es que el exfutbolista aceptó el desafío como participante de MasterChef, programa que es conducido por Wanda Nara. Lo que generó especulaciones por lo que será el encuentro televisivo de la expareja.

El reencuentro de Maxi López con los hijos que tuvo con Wanda Nara y el fin de los rumores

Maxi y Wanda tuvieron un picante intercambio en redes sociales que llamó la atención por la complicidad entre ellos.

El sugerente intercambio de Maxi López con Wanda Nara que dio qué hablar

El exfutbolista compartió una sugerente foto de su ex, en donde se la ve recostada en la cama, tapándose la cara, y le dejó una indirecta que dio qué hablar.

“No te presentaste a la reunión, Wanda Nara. Debes una cena”, escribió Maxi López junto a la foto de su exesposa.

Por su parte, Wanda Nara reposteo la publicación y le respondió con humor a su exmarido: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. De esta forma, la mediática aclaró que se tomó la noche porque su ex se llevó a los tres hijos varones que tienen en común.

No es la primera vez que la expareja deja en claro que tiene una buena relación y que los conflictos mediáticos del pasado quedaron atrás.

Hace unas semanas, Wanda mostró el chat que tuvo con su ex, donde él le compartió las recetas de cocina que estaba preparando para el programa.