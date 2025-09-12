¡Escándalo total! Wanda Nara iniciaría acciones legales contra L-Gante: ¿De qué lo acusaría?

Wanda Nara y L-Gante parecían llevarse bien hace un par de semanas, pero la situación cambió de forma repentina y, ahora, hay tensiones de por medio. Incluso, recientemente, se supo que la hermana de Zaira Nara tendría intenciones de accionar legalmente contra el cantante.

La polémica se empezó a desarrollar cuando Wanda Nara estuvo como invitada en Fernet con Grego y, entre tanto, aseguró que L-Gante le había propuesto matrimonio, pero ella no habría cedido ante tal petición.

L-Gante y Wanda Nara

Luego, L-Gante fue entrevistado en +Caras y, durante la charla en cuestión, apuntó fuertemente contra la conductora de Telefe. El cantante comentó que Wanda Nara le propuso casamiento a cambio de un auto de lujo y, además, dejó entredicho que la empresaria todavía no habría soltado del todo a su expareja, lo que perjudica los nuevos vínculos que intenta forjar en el presente.

Wanda Nara accionaría legalmente contra L-Gante

En la más reciente emisión de DDM, Guido Záffora informó que Wanda Nara no estaría para nada contenta con los dichos realizados por L-Gante: “Está pensando iniciarle acciones legales a Elián Valenzuela por las declaraciones sexistas que hizo”.

En ese contexto, Guido remarcó el malestar de Wanda Nara con L-Gante: "Le cayeron muy mal las declaraciones. Está enojada con las declaraciones porque dice que son todas mentiras, que la estaba usando, se están colgando de ella”.

Además, el panelista mencionó que para esta acción legal, Wanda Nara cambiaría de letrado: “Ustedes dirán ‘Tienen el mismo abogado’ que es Nicolás Payarola. Y no, cambia de abogado y se mete un amigo nuestro. El domingo a la tarde se junta el crossover menos pensado: Wanda Nara y Alejandro Cipolla”.

Con la información antes referida, se supo que, la relación actual entre L-Gante y Wanda Nara no estaría del todo bien, razón por la cual la empresaria recurriría a la Justicia para apuntar contra el hombre que fue su pareja.

Sin embargo, hay que remarcar que, hasta el momento, Wanda Nara no habló de forma directa sobre el tema, pero se espera que lo haga cuando la decisión final ya esté tomada.