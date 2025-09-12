La insólita advertencia de Jesica Cirio a Wanda Nara tras confirmar su romance con un socio de Elías Piccirillo.

Wanda Nara estaría por hacer público su noviazgo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo. A apenas dos semanas de que se conociera la relación, este jueves se supo que la pareja estaría viajando a Punta del Este, Uruguay.

Wanda Nara con Martín Migueles.

En el programa SQP (América), Yanina Latorre reveló: “Se van de viaje juntos con Zaira y una amiga”. Además, agregó: “Están yéndose en este momento a Punta del Este en Buquebus, viajan en primera y fueron al free shop”, mientras compartían imágenes del momento.

El inesperado mensaje de Jesica Cirio para Wanda Nara

Acto seguido, Majo Martino sumó más información sobre la nueva pareja de Wanda: “Él no tiene plata. Es la mano derecha de Piccirillo. Piccirillo le debe dos millones y medio de dólares”, afirmó.

La conductora señaló que, pese a la deuda, Migueles debe tener dinero: “A mí nadie me debe dos palos verdes, no tuve para haberlos prestado”. Y agregó: “¿Cómo hacían la plata? Bueno, por eso está preso Piccirillo, pero dejémoslo”, lanzó la panelista.

Luego, se enfocó en la relación amorosa y reveló: “Del lado de Wanda Nara me cuentan que están a punto de blanquear. O sea, en realidad lo único que falta es la propuesta”.

En el programa, también destacaron que la pareja se conoció a través de amigos en común de Nordelta. “Como le gusta la gente turbia a Wanda desde que se separó”, comentó Latorre.

Wanda Nara. Foto: captura pantalla

Con picardía, Martino añadió: “Uno puede decir que quizá Wanda no sabía si el tipo era turbio o no. Pero él tiene 41 años, dos hijos y a uno nunca lo vio. (...) Él es el que en la calle opera para Piccirillo, o sea, el que hace los mandados porque es la única manera que tiene de cobrar y recuperar algo”.

Para finalizar, sorprendió al revelar que Wanda habría solicitado referencias de este hombre a Jesica Cirio. “Ella le dijo ‘salí de ahí, amiga’. Y a Wanda no le importó nada”, concluyó.