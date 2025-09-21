¿Está todo bien? La llamativa actitud de Wanda Nara con Maxi López tras los rumores de pelea por MasterChef

No hay dudas de que Wanda Nara es una de las famosas más mediáticas de la televisión argentina y todo lo que pasa con su vida genera repercusiones. La conductora hizo las paces con su exmarido y padre de sus tres hijos varones, Maxi López e iban a trabajar juntos en MasterChef Celebrity. No obstante, comenzaron los rumores de que el contrato se rompió.

La expareja había llegado a un acuerdo y Wanda logró convencer a su ex para que se sume al reality como participante, ella es la conductora. En A la Tarde revelaron que hubo un desacuerdo en el contrato y corre peligro la participación del exfutbolista.

“Existe un acuerdo verbal para la incorporación al ciclo y una compensación que aún no se ha abonado; eso generó un enojo notable en él”, comentaron en el programa de América Tv. Según revelaron Wanda aceptó pagar el resto del salario de su ex, ya que el canal no estaba dispuesto a pagar el monto total que pedía Maxi.

Sin embargo, esa parte propuesta por Wanda no llegó aún, y eso generó el enojo de Maxi.

A pesar de que ellos no dieron declaraciones, Maxi López piso el suelo argentino para poner fin a los rumores y asegurar su participación en el programa.

El reencuentro de Maxi López con los hijos que tuvo con Wanda Nara y el fin de los rumores

El exfutbolista se reencontró con sus tres hijos tras meses sin verse, y en medio de su nueva paternidad, ya que su esposa instalada en Suiza espera si segundo hijo con Maxi.

El exmarido de Wanda compartió una foto suya con sus tres hijos con la famosa: Valentino, Benedicto y Constantino.

Asimismo, fue Wanda que mostró la reunión familiar con su ex, sus hijos, las hijas que tuvo con Mauro Icardi, su hermana Zaira y su papá. En el encuentro estuvieron todos los familiares y fue una clara indirecta para su ex que juega en el club turco.

Luego, Wanda este domingo mostró la intimidad de su casa en la que aparece Maxi caminando por el living y rodeados de sus familiares. “Bienvenido al país”, escribió la mediática en el video.

Los famosos dejaron en claro que está todo bien y que la participación del exfutbolista en el reality de cocina sigue vigente.