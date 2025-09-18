Entretenimiento / Famosos

Se conoció el polémico motivo que desató una pelea interna entre Wanda Nara y Maxi López: “Prometió...”

Revelaron que la famosa y el exfutbolista habrían tenido una pelea a pocos días de la grabación de MasterChef, donde trabajarán juntos.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

18 de septiembre de 2025,

Wanda Nara es una de las personalidades más destacadas de los medios de comunicación y siempre es noticia con todo lo que pasa con su vida. La famosa llevó por muchos años un conflicto con su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. No obstante, en el último tiempo hicieron las paces por el bien de los menores, o al menos eso parecía.

La historia de amor entre Wanda y Maxi tuvo varias idas y venidas a lo largo de los años. Los famosos son padres de Valentino, Constantino y Benedicto, los adolescentes viven en Argentina con su mamá, y van de visita a Suiza, donde vive el exfutbolista junto a Daniela Christiansson, su hija Elle, y el bebé en camino.

Wanda Nara y Maxi López
Wanda Nara y Maxi López

Hace unos días se supo que van a trabajar juntos en MasterChef, dejando en claro la buena onda que hay. El reality de cocina tiene a Wanda como conductora y a Maxi como participante. Los famosos hasta mostraron las conversaciones privadas que tienen sobre el programa, donde el exfutbolista le mostró los platos que está practicando.

En A la Tarde revelaron un dato sobre la expareja que habría terminado la buena onda y causó el enojo del exfutbolista con la conductora.

Wanda Nara y Maxi López
Wanda Nara y Maxi López

Revelaron que Maxi López se habría enojado con Wanda Nara

El programa está por empezar con las grabaciones y es por eso que los concursantes se preparan. En ese contexto, contaron que Maxi fue al curso de prácticas antes del reality, el cual iba a ser remunerado, pero no se pagó.

“Existe un acuerdo verbal para la incorporación al ciclo y una compensación que aún no se ha abonado; eso generó un enojo notable en él”, comentaron en el programa de América Tv.

Luego explicaron que el acuerdo de palabras era que una parte del salario pagaba Telefe, y el restante el sponsor de Wanda, ya que Maxi habría pedido una suma exorbitante por su participación y el canal rechazó.

Según contaron, la conductora quería incorporar a su ex al programa, por eso ofreció pagar el resto. Pero, aún no llegó la plata de la parte privada y eso habría causado el enojo del exfutbolista.

Conclusión, cierran de palabra. Pero después, nada. Y Maxi estalló”, contaron en el programa.

