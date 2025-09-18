Se conoció el polémico motivo que desató una pelea interna entre Wanda Nara y Maxi López: “Prometió...”

Wanda Nara es una de las personalidades más destacadas de los medios de comunicación y siempre es noticia con todo lo que pasa con su vida. La famosa llevó por muchos años un conflicto con su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. No obstante, en el último tiempo hicieron las paces por el bien de los menores, o al menos eso parecía.

La historia de amor entre Wanda y Maxi tuvo varias idas y venidas a lo largo de los años. Los famosos son padres de Valentino, Constantino y Benedicto, los adolescentes viven en Argentina con su mamá, y van de visita a Suiza, donde vive el exfutbolista junto a Daniela Christiansson, su hija Elle, y el bebé en camino.

Wanda Nara y Maxi López

Hace unos días se supo que van a trabajar juntos en MasterChef, dejando en claro la buena onda que hay. El reality de cocina tiene a Wanda como conductora y a Maxi como participante. Los famosos hasta mostraron las conversaciones privadas que tienen sobre el programa, donde el exfutbolista le mostró los platos que está practicando.

En A la Tarde revelaron un dato sobre la expareja que habría terminado la buena onda y causó el enojo del exfutbolista con la conductora.

Wanda Nara y Maxi López

Revelaron que Maxi López se habría enojado con Wanda Nara

El programa está por empezar con las grabaciones y es por eso que los concursantes se preparan. En ese contexto, contaron que Maxi fue al curso de prácticas antes del reality, el cual iba a ser remunerado, pero no se pagó.

“Existe un acuerdo verbal para la incorporación al ciclo y una compensación que aún no se ha abonado; eso generó un enojo notable en él”, comentaron en el programa de América Tv.

Luego explicaron que el acuerdo de palabras era que una parte del salario pagaba Telefe, y el restante el sponsor de Wanda, ya que Maxi habría pedido una suma exorbitante por su participación y el canal rechazó.

Según contaron, la conductora quería incorporar a su ex al programa, por eso ofreció pagar el resto. Pero, aún no llegó la plata de la parte privada y eso habría causado el enojo del exfutbolista.

“Conclusión, cierran de palabra. Pero después, nada. Y Maxi estalló”, contaron en el programa.