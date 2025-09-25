La llamativa indirecta de Daniela Christiansson tras el picante intercambio de fotos entre Maxi López y Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López llevan una nueva etapa en su relación de exesposos, lejos quedaron los escándalos por sus hijos. La expareja no duda en mostrar su buena onda tanto en las decisiones de los menores: Valentino, Constantino y Benedicto, como en las actividades que comparten. Daniela Christiansson, la esposa del exfutbolista, dejó un llamativo mensaje tras la foto íntima de los ex.

La modelo y esposa de Maxi López está en Suiza, donde viven, con su hija Elle y el bebé que esperan, mientras el exfutbolista viajó a Argentina para reencontrarse con sus hijos y sumarse como participante de MasterChef, el reality que conduce Wanda Nara.

El reencuentro de Maxi López con los hijos que tuvo con Wanda Nara y el fin de los rumores

Ayer la expareja dio qué hablar por el polémico intercambio que tuvieron en redes sociales donde dejaron mensajes sugestivos entre ellos, lo que podría generar el enojo de la esposa de Maxi López.

El exfutbolista compartió una foto íntima de su ex recostada en un sillón, tapándose la cara y le escribió una indirecta: “No te presentaste a la reunión, Wanda Nara. Debes una cena”.

El sugerente intercambio de Maxi López con Wanda Nara que dio qué hablar

A lo que Wanda respondió picante, reposteando la publicación y agregó: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. Dejando en claro que tiene una relación cómplice entre ellos.

El intercambio de los ex dio qué hablar y muchos criticaron a los famosos, al igual que pusieron en el foco a la actual esposa del exfutbolista, quien espera el segundo hijo con él.

La reacción de Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, a la foto que subió él de Wanda Nara

Daniela Christiansson no tardó en aparecer en redes sociales y dejó una sugerente publicación que podría ser una indirecta a la foto que subió su esposo con su ex.

La modelo sueca dejó una frase en inglés que tiene muchas interpretaciones: “In every situation, there is always a bigger picture and a greater purpose” (En cada situación, siempre hay una perspectiva mayor y un propósito superior). A lo que sumó varios emojis.

La frase que dejó Daniela llamó la atención porque fue después de la foto que subió su esposo de Wanda Nara.