El tajante pedido de Maxi López después de que usaran su imagen sin permiso: “Una buena cantidad...”

Maxi López es un exfutbolista argentino que tuvo por varios años un enfrentamiento mediático con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Luego, de su polémico divorcio, el exdeportista bajó su perfil, se volvió a casar y hoy espera su segundo hijo con Daniela Christiansson.

Lejos de las polémicas del pasado, Maxi López y su familia están instalados en Suiza, menos sus tres hijos con la mediática que viven en Argentina, y van a visitarlo en tiempos de vacaciones. No obstante, el exfutbolista aceptó un trabajo que nada tiene que ver con el deporte y aparecerá frente a cámara en otra faceta.

Maxi López va a ser parte de MasterChef Celebrity, el reality que conduce Wanda Nara, y allí demostrará su faceta como cocinero. En medio de su exposición en los medios argentinos, el exfutbolista fue noticia por una tajante actitud que tuvo con un local que usó su imagen.

Maxi López y Wanda Nara en el cumpleaños de Valentino.

Se sabe que no se puede usar la imagen de una persona sin su consentimiento y menos para el fin de promocionar un negocio. Un restaurante porteño usó la foto del exfutbolista para lanzar una promoción y debió pedir disculpas tras el reclamo de Maxi López.

El determinante pedido de Maxi López a un local que usó su imagen

Fue el propio exdeportista quien compartió las disculpas en sus redes sociales y le hizo un pedido como “multa” para que no se vuelva a repetir.

“Queremos pedir disculpas públicas al Sr. Maximiliano Gastón López. Se utilizó su imagen sin autorización y en un contexto fuera de lugar. Reconocemos nuestro error, asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a que no vuelva a repetirse”, expresó la cuenta oficial del negocio.

Maxi López aceptó el pedido de disculpas, pero puso su condición para no llevar el tema al ámbito legal, un gesto que ayuda a los que necesitan.

“Acepto las disculpas. Estoy seguro de que cuando vaya para la Argentina van a preparar una buena cantidad de comida para salir juntos, a repartir y donar a todos aquellos que lo necesitan”, escribió Maxi López al local sobre la condición que les puso para aceptar las disculpas.