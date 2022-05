Desde hace algunos meses el rumor de que algo anda mal entre Ivana Nadal y el rugbier, Bruno Siri, se fue acrecentando. La panelista de Socios del Espectáculo, Luli Fernández, estuvo investigando “en qué anda la pareja” y se encontró con un dato muy interesante.

“Desde febrero ella, y desde enero él, no están poniendo fotos juntos. Tengo muchas dudas y pocas certezas, porque se siguen todavía en redes sociales”, contó durante una trasmisión del programa.

La modelo tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el 18 de febrero fue la última vez que subió una foto con el ex de Nati Jota. Recordemos que ella solía publicar imágenes con él donde le dedicaba su amor. Algo parecido pasa con Bruno Siri, quien viene compartiendo únicamente imágenes donde se lo ve de fiesta o pasándola bien con amigos.

Si bien, como recordó la panelista, Ivana le había comentado una foto diciéndole “mi amor” hace algunas semanas: “él no para de subir mucha joda, que sale con amigos, y ella ya no está likeando tanto. Y viceversa”.

Qué respondieron Ivana Nadal y Bruno Siri sobre su separación

La reacción de ambos tras ser consultados sobre si habían terminado la relación es lo que más sorprendió. “Le mandé un mensaje a Ivana, que estaba en línea, y no me respondió. Si a mí me mandan un mensaje preguntándome si estoy separada de mi marido, digo que no”, explicó la panelista. Luego finalizó: “Y Bruno tampoco me respondió”.