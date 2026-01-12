El año de Luciano Castro no comenzó de la mejor manera y, por lo visto, tiende a empeorar. Luego de que se filtrara que engañó a Griselda Siciliani en noviembre último con una camarera en Madrid, ahora surgió que habría un audio peor al ya icónico “Buen día, guapa”. Y no estaría dirigido a la misma mujer.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Ante la exposición que tuvo el reciente escándalo, sus ex avalaron la teoría de que es un infiel serial. Por su lado, su actual novia aseguró que, más allá del dolor que le causó, “lo elige así”. Hasta ahí, polémica o no, una postura y decisión respetables. La pregunta ahora es qué pasará de confirmarse que el de España no fue el único “desliz”.

Este lunes, Fernanda Iglesias, que fue quien expuso la historia de Castro con Sarah, la danesa que conoció en Madrid, lanzó una nueva bomba: ya estaría circulando un nuevo audio que compromete, aun más, al actor: sería con otra mujer, sin acento español y, lo peor de todo, con la promesa de dejar a Siciliani.

Qué dice el nuevo audio que compromete a Luciano Castro

El nuevo y escandaloso audio que ya estaría circulando habría sido enviado a una supuesta amante y en este le prometería dejar a Siciliani.

“Tengo otro chisme: hay un audio que tiene una chica donde él le llora y le dice: ‘por favor, sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda’”, dijo Iglesias este lunes en Puro Show, ante la atenta y sorprendida mirada de sus compañeros de panel.

Iglesias no fue de lo más cauta con este nuevo rumor, lo que hacer pensar que su fuente es confiable. En tanto aclaró que si bien no lo tiene en su poder, está esperando que le llegue para darlo a conocer. “El audio anda dando vueltas. Si me llega, lo voy a poner al aire. A estos infieles no los cubro más”, aseveró.