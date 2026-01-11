Casi 10 años después, se filtró el inesperado motivo de la separación de Griselda Siciliani y Adrián Suar.

Griselda Siciliani y Adrián Suar compartieron una relación de ocho años, de la que nació Margarita. Se conocieron en 2005, durante las grabaciones de la serie Sin Códigos, aunque el romance comenzó formalmente en 2008. La separación llegó en 2016, sin demasiadas explicaciones públicas, pero con el paso del tiempo lograron sostener un vínculo cercano y cordial.

Griselda y Adrián junto a la pequeña de 11 años.

En una entrevista reciente con Intrusos (América TV), la actriz fue consultada por el rol de Suar como productor y los altos costos que implica llevar adelante ficciones televisivas. Con humor, Siciliani lanzó: “Esperá que me pongo en el papel de expareja”.

La razón por la que cortaron Griselda Siciliani y Adrián Suar

Sin rodeos, agregó una frase que despertó risas y complicidad: “Yo no lo escuchaba a Adrián cuando hablaba. Por eso la pareja terminó”, dejando entrever, en tono distendido, uno de los motivos de los conflictos. A su lado estaba Jorgelina Aruzzi, quien sumó con ironía: “A mí Adrián me decía mucho y me llamaba”. A partir de ahí se dio un divertido intercambio entre ambas, que llevó a Siciliani a remarcar: “Con ella trabajaba más que conmigo”.

Para cerrar, la actriz volvió a apelar al sarcasmo y lanzó: “Yo no hablo con Adrián. Sabés que no me comunico”, en referencia a su vínculo actual con el padre de su hija. Cabe recordar que este año Adrián Suar también habló del tema en una entrevista íntima con Ángel de Brito para LAM (América TV), donde se refirió por primera vez a la separación de Griselda Siciliani, su última pareja pública.

Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar.

El productor también se mostró honesto al hablar de su presente sentimental y sorprendió con una confesión: “Después de Griselda no me enamoré más”. A continuación, amplió su reflexión y explicó: “Me separé hace seis o siete años de Gri y me pasan varias cosas. No busco una nueva relación, estoy abierto... Me encantaría, pero estoy bien solo. Trabajé mucho mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para estar bien yo”.

Consultado por Ángel de Brito sobre las razones que llevaron al final de la relación, respondió sin rodeos y con mucha sinceridad: “Yo creo que se terminó el amor. No inmediatamente, siempre hay uno que se le termina antes que al otro. Fue difícil para mí en ese momento... se le terminó el amor a ella”. Sin embargo, dejó en claro que el paso del tiempo sanó las heridas y fortaleció el vínculo: “Pero es la vida, hoy tenemos un vínculo hermoso. Yo la adoro, ha hecho mucho por mí. Me ayudó en mi carrera, me hizo mejor padre”.