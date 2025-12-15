Las románticas fotos en Italia que confirman el noviazgo de Adrián Suar y Rocío Robles

Adrián Suar dejó de ser uno de los solteros más codiciados de la farándula argentina. Si bien se lo ha relacionado con varias mujeres tras la separación de Griselda Siciliani, madre de su hija Margarita, lo cierto es que nunca “blanqueó” ninguna novia. Hasta ahora, dándole crédito a meses de especualaciones que lo vinculaban con Rocío Robles.

La foto de Suar y Robles juntos meses atrás.

Tras un fin de semana en el que tuvo lugar un episodio muy particular en la mesa de Mirtha Legrand, cuando Araceli González no pudo contener el llanto al momento de recordar su fuerte vínculo con el gerente de programación de ElTrece, Suar decidió hacer público su actual noviazgo.

Adrián Suar y Rocío Robles, de novios

Con una romántica foto que los muestra de espaldas, disfrutando del encantador paisaje del Coliseo romano y una frase chistosa, bien al estilo Suar, quedó oficialmente confirmado el vínculo que lo une a la modelo y periodista Rocío Robles. “¿Cuándo termina la construcción?“, escribió el ”Chueco”.

Las románticas fotos que publicó Rocío Robles

La modelo se había animado a subir una foto un poco más romántica, en la que se los ve con las manos tomadas en medio de una cena con luces bajas y el emoji de un corazón. Pero, con un detalle: no lo había etiquetado.

Adrián Suar y Rocío Robles, de novios

A juzgar por las imágenes, compartieron una cena en un lugar de primer nivel en Milán, Al Baretto San Marco. La modelo ya había subido también otras fotos: la fachada de Gucci bien decembrina e iluminada, un helado para el frío invierno europeo y visitas a los museos.

Luego, el Chueco publicó la foto de ambos de espaldas y fue la luz verde para que ella la reposteara. Ambos en Italia, en los mismos lugares, una imagen que los muestra juntos y... Alcoyana, Alcoyana: se ha formado una pareja.