¿Palito para la China Suárez? Wanda Nara mostró el millonario y exclusivo regalo que recibió por Navidad

Wanda Nara es una de las figuras más importantes de los medios de comunicación por su excéntrica vida, sus polémicas, y su forma de ser que ofrece siempre contenido a sus seguidores. La mediática vive un buen presente laboral y personal con la conducción de MasterChef Celebrity y su nueva pareja, a la que mantiene alejada de los flashes.

La famosa lleva su relación con Martín Migueles en un perfil más bajo en comparación con sus romances anteriores. Para Navidad, Wanda viajó con sus tres hijos varones a Punta del Este y su novio, dado que sus dos hijas pasaron con Mauro Icardi que está en el país.

Si bien el conflicto judicial entre la expareja sigue vigente, ambos bajaron el enfrentamiento mediático, y solo de vez en cuando se dejan alguna indirecta que llama la atención y causa revuelo.

El regalo de Icardi a la China Suárez

Hace unos días, la China Suárez mostró el regalo de lujo que le dio su pareja por el primer aniversario de novios, lo que era una clara indirecta para Wanda Nara. Ahora, llegó el turno de la mediática, quien mostró el impactante regalo que recibió por Navidad.

El regalo de lujo que recibió Wanda Nara

La famosa mostró una cartera Hermés en su respectivo packaging de la lujosa marca europea y de las favoritas de Wanda. El modelo es una Picnic Birkin Gold Swift Palladium Hardware.

La misma marca que eligió Icardi para hacerle el regalo a su pareja en su aniversario. El modelo que recibió Wanda tiene un valor aproximado de 60 mil dólares, lo que sería cerca de 90 millones de pesos argentinos.

Es un diseño que tiene un tejido de mimbre por el exterior y cuero marrón. Mientras que el envoltorio es la caja típica de la marca en naranja y negro. Un símbolo de exclusividad, dinero y gusto por la moda.