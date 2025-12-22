Wanda Nara y Maxi López viven una nueva etapa en su relación de expareja y atrás quedaron los enfrentamientos mediáticos y judiciales por el que se pelearon durante años. Desde que están en MasterChef Celebrity, la famosa como conductora, y el exfutbolista como participante del reality, dejaron ver su buena relación y cautivan al público con sus idas y vueltas.

En cada gala del programa de cocina, los exs son los protagonistas de la noche por sus comentarios picantes o las chicanas entre ellos. Maxi es el favorito del público al mostrar su nueva faceta de humor, personalidad y ocurrencias. Ahora está en Suiza, a donde vive con su esposa Daniela Christiansson, su bebé en camino y su hija Elle.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un emotivo momento en "MasterChef Celebrity". (Instagram @wanda_nara).

Mientras se fue del país y hasta su regreso, lo reemplaza Yanina Latorre en el reality. En un nuevo programa, la expareja se volvió viral por la indirecta de Wanda Nara a Maxi López y que involucra a Mauro Icardi.

Wanda Nara lanzó una letal chicana a Maxi López por su relación con Mauro Icardi

En el momento en que Sofía Gonet presentó al jurado su plato, contó que le pidió a Maxi López que le presente “un chongo con plata”. Esto le dio pie a la conductora para que deje un picante comentario.

“Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”, lanzó sin filtros Wanda Nara dejando a todo el piso en silencio.

La famosa se tomó con humor y bromeó sobre un tema delicado para ellos, dejando en claro que ambos lograron pasar la página sobre cuando ella comenzó a salir con Icardi, quien era amigo de su ex.

Ante el picante comentario intervino Germán Martitegui y expresó: “Tengamos la Navidad en paz”. Por su parte, Wanda se defendió y lanzó mientras aguantaba la risa: “Me la dejó servida, ‘La Reini’”.