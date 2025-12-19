Las inesperadas críticas a Wanda Nara por un reciente posteo comercial: “obsesionada” y “ordinaria”

Wanda Nara es una de las figuras más importantes de la farándula. Su imagen mediática fue mutando con los años hasta convertirse en una de las conductoras más buscadas por su frescura y gracia. Además, las marcas saben todo lo que trae aparejado su nombre, por lo que también es muy común ver su rostro vinculado a distintos rubros y empresas.

En ese aspecto, el uso de su cuenta de Instagram es fundamental. Allí recientemente publicó un reel para una marca que vende viajes, pero las críticas se desviaron del producto para concentrarse en el guión de Wanda para la publicidad y... en su imagen.

Qué dijeron los comentarios sobre la última publicación de Wanda

“¿Pueden creer que la grabación del programa cayó justo el mismo día que yo iba a viajar a Turquía?”, preguntó en la promoción. Por supuesto que el país mencionado no es casual: está vinculado a su ex Mauro Icardi y la novia actual de este, China Suárez.

“Muchos destinos y ella eligió decir Turquía. La amo", dijo un seguidor. Pero, por la vereda contraria, aparecieron quienes la acusaron de estar obsesionada: “No suelta, qué mina densa”, señalaba otra opinión con 300 likes.

Asimismo, también se generó un debate algo “demodé” sobre la imagen de Wanda. “Urgente cambio de look o de peluquero. Nena, tu pelo está peor en color, textura y corte que una mina que se autopeluquea. El corte es la clave. Te ves tan común y ordinaria”, escribió una usuaria que se llevó algunos ‘me gusta’. No obstante hubo quienes aprobaron el pelo corto de la conductora: “Qué linda, Wanda, con tu pelito natural sin extensiones. Me encanta”.