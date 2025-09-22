Padrinos mágicos: el emotivo gesto de Julieta Poggio y Nacho Castañares con las gemelas de Daniela y Thiago

Thiago Medina sigue internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras sufrir un grave accidente con su moto el 12 de septiembre. Desde entonces, el ex Gran Hermano está en terapia intensiva luchando por su vida. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, pide cadenas de oraciones para el influencer tras su última cirugía.

Thiago Medina

El viernes pasado, tras varios días de espera a que se le baje la fiebre, Thiago fue operado para reconstruir la parte costal del cuerpo, ya que tenía costillas rotas, le extirparon el bazo y tiene los pulmones comprometidos.

Si bien evoluciona positivamente después de la intervención, el ex Gran Hermano volvió a tener fiebre durante la noche del domingo, lo que despertó un estado de alerta a sus familiares.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas

Daniela Celis recordó este domingo con un emotivo video a su ex en la primavera del 2024 cuando Thiago les trajo flores a ella y sus gemelas. "Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”, escribió la influencer conmoviendo a todos por su pedido.

El pedido de Daniela Celis por sus hijas

Las dos se hicieron amigas en el reality y siguen inseparables, tanto es así que Julieta es la madrina de una de las bebés. “Domingo con mis gorditas”, escribió la famosa en su posteo donde se ven a las dos niñas posando sentadas en un sillón.

Julieta Poggio con las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina

El conductor no duda en cuidar a las nenas y ayudarla con las tareas cotidianas mientras Thiago permanece internado luchando por su vida. Nacho acompañó a Daniela a la clínica todo el tiempo.